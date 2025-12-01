“Tratar do agro é tratar de ciência e inovação”, diz secretário Marcius Gomes

O secretário de Ciência e Tecnologia da Bahia, Marcius Gomes - Foto: Olga Leiria | AG. A TARDE

Quase todo o primeiro escalão do governo estadual marcou presença na abertura oficial da Feira Nacional de Agropecuária da Bahia (Fenagro) 2025, neste domingo, 30, no Parque de Exposições, em Salvador. A participação de secretários, presidentes de empresas, parlamentares e outras autoridades ao lado do governador Jerônimo Rodrigues evidenciou não apenas o prestígio do evento, que chega à sua 34ª edição realizada pelo Grupo A TARDE, como também a pujança e o peso econômico do agronegócio na Bahia.

Presente na abertura, a presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), deputada Ivana Bastos (PSD), destacou a dimensão territorial e produtiva do estado. “A Bahia tem 417 municípios. Onde a gente tem o agro, onde a gente tem a pecuária, a gente produz muito”, afirmou. Para ela, a feira sintetiza esse panorama: “Aqui a gente vê grandes investimentos, novas tecnologias chegando, que podem ser levadas para cada município.”

A secretária estadual de Políticas para as Mulheres, Neusa Cadore, destacou que o setor combina geração de renda e dinamismo regional: “O algodão no oeste é um grande exemplo. O governo valoriza muito essa atividade econômica, fundamental para desenvolver tantas regiões.”

O secretário da Casa Civil, Afonso Florence, reforçou que o Estado vive um momento decisivo. “A Bahia tem lugar de destaque na produção agropecuária e na exportação de grãos”, afirmou. Ele citou investimentos em infraestrutura e energia que ampliam a competitividade do setor: “A rede de transmissão permitirá a implantação de frigoríficos de escala exportadora e indústrias de transformação vegetal, como oleaginosas e biocombustíveis.”

Florence também destacou o caráter cultural da Fenagro. “É um lugar de diversão e negócios. Corre muito negócio aqui, mesmo que não seja fechado na hora”.

Educação

O secretário de Ciência e Tecnologia da Bahia, Marcius Gomes, enfatizou o caráter transversal da atividade. “Tratar do agro é tratar de um grande sistema de investimento em ciência, tecnologia e inovação”, disse. Ele lembrou que o oeste baiano desponta em avanços tecnológicos, mas ressaltou que também há investimentos consistentes na agricultura familiar. “A biotecnologia está na pauta, e estamos atentos ao cenário nacional e internacional. Viemos de uma COP 30 com grandes desafios ambientais.”

Segundo ele, a juventude é parte estratégica do processo: “A Fenagro é também um espaço pedagógico, de formação. Aproximar jovens da ciência, da tecnologia e do agro significa preparar as próximas gerações.”

Já o secretário estadual de Turismo, Maurício Bacelar, destacou que a feira movimenta diversos setores. “A Bahia tem uma economia diversificada, e a agropecuária é fundamental. Realizamos aqui a maior exposição do Norte e Nordeste”, afirmou. Para Bacelar, o evento também estimula o turismo de negócios: “Quem vem pela feira, muitas vezes volta para o turismo de lazer. Isso incrementa o fluxo turístico do estado.”

A secretária da Educação, Rowenna Brito, ressaltou a presença da rede estadual no evento. “Aqui, a presença do governo é real. Nossos estudantes estão mostrando produções vinculadas ao agro, à agricultura familiar, à agropecuária. A Fenagro é uma verdadeira sala de aula.”

Ela destacou o caráter pedagógico da feira: “Os estudantes conversam com produtores, trocam experiências, mostram o que fazem na escola. Isso aqui é aprendizado vivo.” Rowenna ainda lembrou a parceria com o Jornal A TARDE: “Trazemos estudantes para vivenciar as oficinas de comunicação. É um espaço de muita força para o agro e para a educação.”

O presidente da Bahiainveste, Paulo Guimarães, afirmou que o setor é decisivo para o estado. “O agro é, há muito tempo, uma das áreas mais importantes para a Bahia e para o Brasil. Aumenta tecnologia, exportação, atrai investidores”, disse. Para ele, a Fenagro comprova o peso do setor: “Esta é a maior e melhor exposição do Norte e Nordeste.”

O ex-deputado federal Ronaldo Carletto também ressaltou o papel do agro no estado. “O Oeste, o Extremo Sul, o Vale do São Francisco… todos os campos da Bahia têm uma grande contribuição para o PIB”, afirmou.

O secretário de Relações Institucionais, Adolfo Loyola, afirmou que a Fenagro reafirma a relação do Estado com o setor produtivo. “O agro tem enorme força na Bahia, e o governo tem tido cuidado, atenção e investimentos. Eventos como esse coroam essa relação e fortalecem o diálogo.”

Atuação em conjunto

O diretor-presidente da Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás), Luiz Gavazza, ressaltou o papel da companhia na integração produtiva do estado. “A diversidade de biomas e de culturas requer criatividade e inovação para que a gente possa disponibilizar o gás para todas as regiões da Bahia. E nós estamos firmes nesse processo.”

Para Gavazza, o sucesso da Fenagro resulta da união de esforços. “É a junção do Grupo A TARDE como realizador e da Seagri como quem resgatou a Fenagro para o estado. Cada segmento está desenvolvendo sua ação, mas precisamos olhar uns para os outros e atuar em conjunto para alcançar êxitos como este.”

O secretário de Desenvolvimento Rural, Osni Cardoso, afirmou que a Bahia vive um momento de consolidação. “O oeste tem sua fortaleza, mas o agro está em todos os cantos da Bahia, em menor ou maior escala, com diversidade diferenciada. É um estado muito presente e com muita perspectiva.”

Ao avaliar a relevância da Fenagro, ele reforçou: “Vimos aqui um volume imenso de secretários, empresários e políticos que vieram valorizar o papel do agro”. Ele também parabenizou o Grupo A TARDE: “O jornal ajuda a construir um bom evento, uma boa festa — e não é uma festa no sentido comum. É a festa da produção da Bahia.”

O diretor-presidente da Embasa, Gildeone Almeida, destacou que a companhia participa da Fenagro por entender seu papel social. “É um evento importante, que já se consolidou na Bahia, e todo o staff do governo está presente. A Embasa não poderia ficar de fora.”

A empresa instalou um ponto de hidratação para o público. “A água é vida, a água é saúde. Nesse calor, a população tem um ponto para se hidratar, e estamos presentes".