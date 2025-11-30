Governador da Bahia visita espaço do A TARDE Educação na Fenagro

Governador e comitiva visitam Agência Expressa na Fenagro 2025 - Foto: Denisse Salazar/Ag. A TARDE

A passagem do governador Jerônimo Rodrigues pelos espaços do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, movimentou a tarde deste domingo, 30, na abertura da 34ª edição da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro) 2025, no Parque de Exposições de Salvador.

Em frente à Casa A TARDE, espaço especialmente desenhado e estruturado para desenvolver o trabalho de produção de conteúdo e cobertura jornalística, o governador foi recepcionado pelos estudantes da fanfarra FANDUC, do Colégio Estadual Duque de Caxias, que marcaram presença com apresentação especial para receber a comitiva.

Estudantes da fanfarra FANDUC | Foto: Denisse Salazar/Ag. A TARDE

No espaço, que também integra ações educomunicativas e recreativas do Programa A TARDE Educação, Jerônimo conheceu os cinco espaços temáticos instalados para esta edição:

Sala Game;

Espaço Semearte;

Espaço Multicultural;

Agência Expressa;

Sala Refeitório.

Na Agência Expressa, o chefe de estado destacou a importância da vivência estudantil dentro da Fenagro e o impacto da iniciativa na formação dos jovens da rede estadual.

“A educação tem que promover isso. Essa parceria com o Grupo A TARDE tem sido muito boa. Além dos jornais e dos cadernos especiais que vão para as escolas, e dos materiais para as redes sociais, temos a oportunidade de trazer os estudantes para uma feira, para uma exposição da Bahia. O nosso desejo era que todos os jovens tivessem essa oportunidade”, disse.

Governador e comitiva visitam Agência Expressa na Fenagro 2025 | Foto: Denisse Salazar/Ag. A TARDE

Voltado para estudantes, professores e visitantes, as atividades educativas do A TARDE Educação permanecem abertas gratuitamente ao público até o dia 7 de dezembro.

Fenagro 2025

