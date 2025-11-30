FENAGRO 2025
Governador da Bahia visita espaço do A TARDE Educação na Fenagro
Atividades educomunicativas permanecem abertas gratuitamente ao público até 7 de dezembro
A passagem do governador Jerônimo Rodrigues pelos espaços do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, movimentou a tarde deste domingo, 30, na abertura da 34ª edição da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro) 2025, no Parque de Exposições de Salvador.
Em frente à Casa A TARDE, espaço especialmente desenhado e estruturado para desenvolver o trabalho de produção de conteúdo e cobertura jornalística, o governador foi recepcionado pelos estudantes da fanfarra FANDUC, do Colégio Estadual Duque de Caxias, que marcaram presença com apresentação especial para receber a comitiva.
No espaço, que também integra ações educomunicativas e recreativas do Programa A TARDE Educação, Jerônimo conheceu os cinco espaços temáticos instalados para esta edição:
- Sala Game;
- Espaço Semearte;
- Espaço Multicultural;
- Agência Expressa;
- Sala Refeitório.
Na Agência Expressa, o chefe de estado destacou a importância da vivência estudantil dentro da Fenagro e o impacto da iniciativa na formação dos jovens da rede estadual.
“A educação tem que promover isso. Essa parceria com o Grupo A TARDE tem sido muito boa. Além dos jornais e dos cadernos especiais que vão para as escolas, e dos materiais para as redes sociais, temos a oportunidade de trazer os estudantes para uma feira, para uma exposição da Bahia. O nosso desejo era que todos os jovens tivessem essa oportunidade”, disse.
Voltado para estudantes, professores e visitantes, as atividades educativas do A TARDE Educação permanecem abertas gratuitamente ao público até o dia 7 de dezembro.
Fenagro 2025
A Fenagro 2025 é apresentada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria da Agricultura, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), com a realização do Grupo A TARDE e produção da On Line Entretenimento.
