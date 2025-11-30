Menu
FENAGRO 2025

Governador da Bahia visita espaço do A TARDE Educação na Fenagro

Atividades educomunicativas permanecem abertas gratuitamente ao público até 7 de dezembro

Loren Beatriz Sousa

Por Loren Beatriz Sousa

30/11/2025 - 20:35 h | Atualizada em 30/11/2025 - 21:32
Governador e comitiva visitam Agência Expressa na Fenagro 2025
Governador e comitiva visitam Agência Expressa na Fenagro 2025

A passagem do governador Jerônimo Rodrigues pelos espaços do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, movimentou a tarde deste domingo, 30, na abertura da 34ª edição da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro) 2025, no Parque de Exposições de Salvador.



Rowenna Brito destaca papel da Fenagro na educação: "Laboratório vivo"
Bahiagás celebra retorno da Fenagro e prevê novos projetos na Bahia
Fenagro consagra elo entre mundo rural e capital, diz Jerônimo

Em frente à Casa A TARDE, espaço especialmente desenhado e estruturado para desenvolver o trabalho de produção de conteúdo e cobertura jornalística, o governador foi recepcionado pelos estudantes da fanfarra FANDUC, do Colégio Estadual Duque de Caxias, que marcaram presença com apresentação especial para receber a comitiva.

Estudantes da fanfarra FANDUC
Estudantes da fanfarra FANDUC | Foto: Denisse Salazar/Ag. A TARDE

No espaço, que também integra ações educomunicativas e recreativas do Programa A TARDE Educação, Jerônimo conheceu os cinco espaços temáticos instalados para esta edição:

  • Sala Game;
  • Espaço Semearte;
  • Espaço Multicultural;
  • Agência Expressa;
  • Sala Refeitório.

Na Agência Expressa, o chefe de estado destacou a importância da vivência estudantil dentro da Fenagro e o impacto da iniciativa na formação dos jovens da rede estadual.

“A educação tem que promover isso. Essa parceria com o Grupo A TARDE tem sido muito boa. Além dos jornais e dos cadernos especiais que vão para as escolas, e dos materiais para as redes sociais, temos a oportunidade de trazer os estudantes para uma feira, para uma exposição da Bahia. O nosso desejo era que todos os jovens tivessem essa oportunidade”, disse.

Governador e comitiva visitam Agência Expressa na Fenagro 2025
Governador e comitiva visitam Agência Expressa na Fenagro 2025 | Foto: Denisse Salazar/Ag. A TARDE

Voltado para estudantes, professores e visitantes, as atividades educativas do A TARDE Educação permanecem abertas gratuitamente ao público até o dia 7 de dezembro.

Fenagro 2025

A Fenagro 2025 é apresentada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria da Agricultura, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), com a realização do Grupo A TARDE e produção da On Line Entretenimento.

x