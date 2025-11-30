Fenagro consagra elo entre mundo rural e capital, diz Jerônimo

Governador Jerônimo Rodrigues (PT) na abertura da Fenagro - Foto: Raphael Muller | AG. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) se fez presente na abertura da 34ª edição da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro), neste domingo, 30, no Parque de Exposições de Salvador. Em entrevista ao Portal A TARDE, o gestor, que também é engenheiro agrônomo, destacou a consagração do elo entre o mundo rural e da capital baiana.

Segundo Jerônimo, um dos principais objetivos da feira é fazer possível a conexão entre as diferentes realidades. O governador citou ainda a necessidade de se conhecer todo o trabalho realizado pela agricultura familiar para que os alimentos cheguem na mesa da população.

Um dos objetivos da Fenagro é esse, é fazer com que as pessoas que são da cidade possam conhecer o que é do rural, mas também possam saber o esforço, da mesma forma que quem é do rural, do agro, tem que saber o esforço da industrialização de um carro. Quem é da cidade, quem é do urbano tem que saber o esforço para a gente poder de manhã chegar na nossa mesa e ter uma ter uma banana cozida, aquilo vem de algum lugar, a nossa consciência precisa ser cada vez mais ampliada, aberta, para essa aproximação Governador Jerônimo Rodrigues

Sem disputas

Jerônimo Rodrigues ainda minimizou qualquer relação de disputa entre o urbano e o campo, e reforçou a importância de levar para os produtores rurais ferramentas tecnológicas que facilitem o trabalho e auxiliem na mão de obra.

"Não existe relação de disputa entre o urbano e o rural [...] Uma pessoa que lida pra capinar, cavar a terra, em um hectare, ele mais alguém da família, pode durar uma semana, 15 dias, se a gente, se aquela agricultura, se aquele agro tiver uma máquina, com a lâmina, com o arado, com a grade, se faz em meia hora, em uma hora. A gente vai evitar que aquelas pessoas estejam expostas ao sol, à cobra, à chuva, e ao cansaço físico. O rural também precisa de tecnologia, não é só o agro grande", destacou Jerônimo Rodrigues.

Sucesso da Fenagro

Questionado sobre as primeiras impressões da Fenagro, Jerônimo afirmou apostar no sucesso da 34ª edição da Feira, que acontece até o dia 7 de dezembro.

"Eu aposto muito que essa edição, 34ª Fenagro, vem acontecer em um ambiente de inteligência artificial. Então, nós temos obrigação, enquanto governo, enquanto Jornal A TARDE, de poder aproximar quem produz dessa inteligência artificial", afirmou.

Loyola exalta retorno da feira

O secretário das Relações Institucionais, Adolpho Loyola, destacou a força do retorno da Fenagro e reforçou a importância do evento para valorização da agricultura familiar.

"A Fenagro retornou desde o ano passado com muita força, graças a Deus, nessa parceria do Grupo A TARDE com o Governo do Estado. Isso mostra a grandeza que é essa feira, a maior do Norte-Nordeste e também a prioridade que o Governo do Estado tem com a agricultura", iniciou

"Nós somos um Estado que tem maior número de agricultores familiares, é o Estado que mais produz para a agricultura familiar, mas também respeitando o agronegócio", finalizou.

Fenagro 2025

