De graça! Sabores da Bahia brilham na Fenagro com aulas-show e oficinas

Cozinha Show encanta público com gastronomia baiana ao vivo - Foto: Divulgação | Seagri

A Fenagro 2025 abriu as portas neste fim de semana com um dos espaços mais disputados do evento: a Cozinha Show, estande que reúne chefs consagrados da gastronomia baiana preparando receitas ao vivo com ingredientes da agricultura familiar. Além de degustar os pratos, o público acompanha de perto técnicas, histórias e sabores que traduzem a identidade culinária da Bahia.

A grande novidade desta edição é a Cozinha Kids, que transforma as crianças em pequenas cozinheiras, oferecendo uma experiência imersiva na preparação de doces como brigadeiros e cupcakes.

“A Cozinha Show é uma ação gratuita que expressa o espírito da Fenagro: aproximar as pessoas das riquezas da nossa agricultura e valorizar os talentos e sabores da Bahia. Neste ano, ampliamos essa vivência com a versão Kids, para que as crianças entendam, de forma lúdica, a origem dos alimentos”, explica o secretário da Agricultura da Bahia, Pablo Barrozo.

A programação começou na manhã deste sábado, 29, com o chef David Haywanon, que vive na Itália e trouxe para os pequenos uma aula-show especial de brigadeiro colorido. Atentas e empolgadas, as crianças colocaram literalmente a mão na massa e finalizaram o momento com uma degustação.

Para o público infantil, o Cozinha Kids acontece aos sábados e domingos, às 11h, sempre em formato de oficina. “Queremos que as crianças tenham contato direto com o universo da gastronomia de forma divertida”, destaca Márcio Maia, sócio-fundador da Food Hub Solutions e coordenador do espaço.

As sessões para adultos acontecem todos os dias à tarde, com chefs premiados por concursos como Cerveja no Prato e Concurso de Moqueca. As aulas são exibidas simultaneamente em um telão e cada sessão comporta até 40 pessoas, com acesso por ordem de chegada.

Neste domingo, 30, Katiana Alves (Sabor da Serra) ensina Moqueca de caju, e Tiago Alves (Varanda Baiana) fará Arroz de moqueca com camarão, aioli de coentro e pimenta de cheiro.