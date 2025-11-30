TIRA-DÚVIDAS
Fenagro 2025: tudo o que você precisa saber antes de visitar a feira
Guia completo para visitar a maior feira agropecuária do Norte e Nordeste
Por Bianca Carneiro
Já começou a 34ª edição da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro), no Parque de Exposições de Salvador. Com nove dias de atrações, negócios, shows e experiências para toda a família, o evento promete bater recordes de público e participação. A seguir, veja um guia completo com as perguntas mais frequentes para quem pretende visitar a feira neste ano.
Quando e onde acontece a Fenagro 2025?
A Fenagro acontece de 29 de novembro a 7 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, na Avenida Luiz Viana (Paralela).
Qual o horário da Feira?
A feira funciona das 10h às 19h
Onde comprar ingressos e quais os valores?
Visitação à feira (das 10h às 19h)
- R$ 10 (meia-entrada)
Quinta-feira (4/12) e sexta-feira (5/12)
- Doação de 1kg de alimento não perecível
Segunda (02/12), terça (03/12) e quarta (04/12)
- R$ 20 (meia-entrada)
Sábados (Dias 29/11 e 6/12) e domingos (30/11 e 7/12)
Importante: quem acessar o Parque de Exposições até o horário de funcionamento da Feira (19h) terá acesso ao shows sem custos. Após esse horário, o acesso será mediante o valor da bilheteria do show
Camarote Open Bar
Espaço exclusivo para assistir aos shows nos dias 6 e 7 de dezembro, com serviço open bar (água, refrigerante e cerveja).
Valores:
Meia – R$ 100
Entrada Solidária – R$ 130
Inteira – R$ 200
Gratuidade:
Crianças até 12 anos e idosos acima de 60 anos (mediante documento original com foto)
Vendas:
Online: Ticketmaker
Lojas físicas: Bilheteria do Parque de Exposições, Ingressos Bahia (Shopping Barra) e Pida (Shoppings Salvador, Piedade, Salvador Norte e Paralela)
Tem estacionamento?
Sim. O Parque de Exposições conta com áreas de estacionamento ao redor, por, em média, R$ 30 (valores podem variar por dia).
Quais são as atrações para crianças?
O público infantil é um dos grandes focos da edição.
Destaques:
- A TARDINHA – espaço com oficinas, pintura artística, teatro de fantoches e shows recreativos
- Arena Pônei com montaria infantil
- Visita aos animais
- Casa do Papai Noel (aberta diariamente em horários específicos)
- Parque Inflável Gigante com tobogãs, tirolesa, escalada e corrida de obstáculos
- Passeios de charrete
- Feira de Adoção de Animais
- Tirolesa
Quantos animais estarão na Fenagro este ano?
A feira deve reunir cerca de 3 mil animais, entre bovinos, equinos, caprinos, ovinos e outras espécies. Haverá também competições, julgamentos, leilões e esportes equestres, incluindo provas com paratletas.
Quais são os shows da Fenagro 2025?
A programação musical acontece nos dois últimos dias da feira.
Sábado, 6
- Dan Mocidade
- Filomena Bagaceira
- Benzadeus
- Projeto Luz Vermelha (Kiko Sali, Rod Torres, Berguinho e Tay Agazzi)
Domingo, 7 (encerramento)
- Projeto “À Vontade” – Raí Saia Rodada, Luan Estilizado e Zezo Potiguar
- Renanzinho CBX
- Jow
- Lary
O que é a Casa A TARDE?
A Casa A TARDE funciona como:
ponto de encontro;
centro de produção de conteúdo jornalístico;
espaço educativo do Programa A TARDE Educação;
Haverá oficinas, rodas de conversa e atividades sobre agricultura familiar, sustentabilidade e educação ambiental.
O que é o Pavilhão do Governo?
Reúne mais de 40 órgãos estaduais e federais, oferecendo:
cursos;
capacitações;
palestras;
serviços ao público
Uma novidade é a Feira das Feiras, espaço que apresenta cultura, gastronomia, produtos agrícolas e tecnologia de municípios como Feira de Santana, Ilhéus, Piatã, Santo Antônio de Jesus, Maracás, Cachoeira e Rio Real.
Tem gastronomia?
Sim. A Fenagro conta com experiências gastronômicas regionais, praça de alimentação, pratos típicos, produtos artesanais e itens frescos de agricultura familiar.
A Fenagro é só para quem trabalha com agro?
Não. A feira é voltada:
a profissionais do setor
famílias
estudantes
crianças
pessoas interessadas em cultura, gastronomia, tecnologia e lazer
Há atividades para todas as idades.
Onde consultar a programação completa?
No site oficial: fenagrobahia.com.br
Fenagro 2025
A Fenagro 2025 é apresentada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria da Agricultura, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), com a realização do Grupo A TARDE e produção da On Line Entretenimento.
