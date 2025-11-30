Fenagro 2025: tudo o que você precisa saber antes de visitar a feira

Planejando sua ida à Fenagro? Respondemos às principais dúvidas - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Já começou a 34ª edição da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro), no Parque de Exposições de Salvador. Com nove dias de atrações, negócios, shows e experiências para toda a família, o evento promete bater recordes de público e participação. A seguir, veja um guia completo com as perguntas mais frequentes para quem pretende visitar a feira neste ano.

Quando e onde acontece a Fenagro 2025?

A Fenagro acontece de 29 de novembro a 7 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, na Avenida Luiz Viana (Paralela).

Qual o horário da Feira?

A feira funciona das 10h às 19h

Onde comprar ingressos e quais os valores?

Visitação à feira (das 10h às 19h)

- R$ 10 (meia-entrada)

Quinta-feira (4/12) e sexta-feira (5/12)

- Doação de 1kg de alimento não perecível

Segunda (02/12), terça (03/12) e quarta (04/12)

- R$ 20 (meia-entrada)

Sábados (Dias 29/11 e 6/12) e domingos (30/11 e 7/12)

Importante: quem acessar o Parque de Exposições até o horário de funcionamento da Feira (19h) terá acesso ao shows sem custos. Após esse horário, o acesso será mediante o valor da bilheteria do show

Camarote Open Bar

Espaço exclusivo para assistir aos shows nos dias 6 e 7 de dezembro, com serviço open bar (água, refrigerante e cerveja).

Valores:

Meia – R$ 100

Entrada Solidária – R$ 130

Inteira – R$ 200

Gratuidade:

Crianças até 12 anos e idosos acima de 60 anos (mediante documento original com foto)

Vendas:

Online: Ticketmaker

Lojas físicas: Bilheteria do Parque de Exposições, Ingressos Bahia (Shopping Barra) e Pida (Shoppings Salvador, Piedade, Salvador Norte e Paralela)

Tem estacionamento?

Sim. O Parque de Exposições conta com áreas de estacionamento ao redor, por, em média, R$ 30 (valores podem variar por dia).

Quais são as atrações para crianças?

O público infantil é um dos grandes focos da edição.

Destaques:

A TARDINHA – espaço com oficinas, pintura artística, teatro de fantoches e shows recreativos

Arena Pônei com montaria infantil

Visita aos animais

Casa do Papai Noel (aberta diariamente em horários específicos)

Parque Inflável Gigante com tobogãs, tirolesa, escalada e corrida de obstáculos

Passeios de charrete

Feira de Adoção de Animais

Tirolesa

Quantos animais estarão na Fenagro este ano?

A feira deve reunir cerca de 3 mil animais, entre bovinos, equinos, caprinos, ovinos e outras espécies. Haverá também competições, julgamentos, leilões e esportes equestres, incluindo provas com paratletas.

Quais são os shows da Fenagro 2025?

A programação musical acontece nos dois últimos dias da feira.



Sábado, 6

Dan Mocidade

Filomena Bagaceira

Benzadeus

Projeto Luz Vermelha (Kiko Sali, Rod Torres, Berguinho e Tay Agazzi)

Domingo, 7 (encerramento)

Projeto “À Vontade” – Raí Saia Rodada, Luan Estilizado e Zezo Potiguar

Renanzinho CBX

Jow

Lary

O que é a Casa A TARDE?

A Casa A TARDE funciona como:

ponto de encontro;

centro de produção de conteúdo jornalístico;

espaço educativo do Programa A TARDE Educação;

Haverá oficinas, rodas de conversa e atividades sobre agricultura familiar, sustentabilidade e educação ambiental.

O que é o Pavilhão do Governo?

Reúne mais de 40 órgãos estaduais e federais, oferecendo:

cursos;

capacitações;

palestras;

serviços ao público

Uma novidade é a Feira das Feiras, espaço que apresenta cultura, gastronomia, produtos agrícolas e tecnologia de municípios como Feira de Santana, Ilhéus, Piatã, Santo Antônio de Jesus, Maracás, Cachoeira e Rio Real.

Tem gastronomia?

Sim. A Fenagro conta com experiências gastronômicas regionais, praça de alimentação, pratos típicos, produtos artesanais e itens frescos de agricultura familiar.

A Fenagro é só para quem trabalha com agro?

Não. A feira é voltada:

a profissionais do setor

famílias

estudantes

crianças

pessoas interessadas em cultura, gastronomia, tecnologia e lazer

Há atividades para todas as idades.

Onde consultar a programação completa?

No site oficial: fenagrobahia.com.br

Fenagro 2025

A Fenagro 2025 é apresentada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria da Agricultura, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), com a realização do Grupo A TARDE e produção da On Line Entretenimento.