5 cidades baianas que você precisa conhecer antes do ano acabar

Se você está planejando uma última escapada antes do ano acabar, a Bahia entrega roteiros para todos os estilos. Mas, neste ano, dá para viver essa diversidade sem nem pegar estrada: a Fenagro 2025 vai reunir cinco cidades imperdíveis em um novo espaço que promete virar o queridinho do público — a Feira das Feiras.

Até o dia 7 de dezembro, o Parque de Exposições, em Salvador, vira palco de tudo aquilo que faz a Bahia ser única: cultura, gastronomia, agricultura familiar, inovação e tradições que atravessam gerações. A expectativa é de mais de 200 mil visitantes circulando pelo evento.

Segundo o secretário Pablo Barrozo (Seagri), a novidade chega para aproximar ainda mais o público das potencialidades do estado. “A Feira das Feiras é uma oportunidade para que as pessoas conheçam de perto a cultura, a diversidade e a produção agropecuária dos municípios”, reforçou.

E entre os destaques, estão cinco cidades que você deveria conhecer ao vivo — mas que estarão todas lado a lado na Fenagro. Confira:

Santo Antônio de Jesus — tradição forte, economia vibrante e os grandes palcos culturais

Santo Antônio de Jesus, uma das cidades mais vibrantes do Recôncavo, chega trazendo exatamente aquilo que a move:

a força econômica que impulsiona o comércio da região,

a cultura popular que transforma o calendário da cidade,

e os dois eventos que são cartões de visita: o São João e a ExpoSAJ Bahia.

Na Feira das Feiras, SAJ apresenta sua potência cultural e econômica, reforçando o protagonismo da cidade no território.

Ilhéus — chocolate, cacau e a economia que marca a história da Bahia

Praia, literatura, gastronomia e o cacau que mudou o mundo: Ilhéus é um destino que dispensa apresentações. E na Fenagro, o município leva exatamente o que o define:

produtos derivados do cacau,

chocolates artesanais que representam uma economia identitária,

e a força de um setor que segue crescendo e levando o nome da Bahia para fora.

É a chance de experimentar a cidade em forma de sabor.

Maracás — flores, tradição e o peso da economia local

Conhecida pela produção de flores e por uma cultura marcada pelo interior baiano,

Maracás participa valorizando sua economia territorial e tudo que representa sua identidade.

No evento, o município apresenta:

produções locais,

artesanato,

demonstrações que reforçam a força econômica que sustenta a região.

Brumado — o sertão que produz, inova e se orgulha do umbu gigante

No coração do Sertão Produtivo, Brumado mostra porque é uma das regiões mais interessantes para quem gosta da Bahia profunda e cheia de sabores.

Na Feira das Feiras, o foco é a economia agrícola:

polpas de frutas produzidas na cidade,

mudas do famoso umbu gigante, símbolo da resistência e riqueza do semiárido.

É um mergulho na força do interior.

Cachoeira — história viva, licores tradicionais e economia cultural de peso

Cachoeira, patrimônio histórico e coração do Recôncavo, chega com aquilo que traduz a alma da cidade:

os tradicionais licores do Arraiá do Quiabo e Roque Pinto,

manifestações culturais que fazem da cidade uma referência nacional,

e uma economia baseada na produção artesanal e no turismo cultural.

Quem conhece, volta. Quem prova, entende.

E por que tudo isso importa para a Fenagro?

A Feira das Feiras nasce justamente para isso: colocar a economia dos municípios no centro, valorizando feiras municipais, produções locais, agricultura familiar, tecnologia e gastronomia.

Além das cinco cidades em destaque, outros municípios também participam levando suas economias:

Feira de Santana com produtos do Selo SIM e divulgação da ExpoFeira 2026;

Piatã com café premiado, cachaça, conserva de azeitona, geleias e produtos de leite de cabra;

Rio Real com sucos, citricultura e produtos artesanais;

Nilo Peçanha com chocolate e mel;

Casa Nova com frutas, produtos alimentícios e couro;

Miguel Calmon com derivados de licuri;

Itanagra com queijos e doces;

Itarantim com mandioca, temperos e queijos;

Pedrão com comidas típicas e bebidas.

A abertura oficial do espaço será no dia 30 de novembro, às 16h, com presença do governador Jerônimo Rodrigues e apresentações culturais que representam o interior da Bahia.

Fenagro 2025

