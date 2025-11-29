Pela primeira vez na Fenagro, Feira das Feiras abraça cultura e produtos regionais da Bahia

Feira das Feiras abraça cultura e produtos regionais da Bahia - Foto: Carla Melo / Ag. A TARDE

A Fenagro 2025 abraça pela primeira vez, a Feira das Feiras, espaço que integra as produções econômicas dos municípios da Bahia e reacende a importância cultural das cidades baianas

Estão sendo representadas as cidades de Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus, Teixeira de Freitas, Piatã, Ilhéus, Pedrão, Itarantim, Miguel Calmon, Rio Real, Brumado, Casa Nova, Nilo Peçanha, Itanagra, Cachoeira e Maracás.

Os estandes temáticos mostram valorização das economias locais e fortalecem o reconhecimento das feiras municipais como ambientes de desenvolvimento e afirmação territorial.

O novo ambiente funcionará durante todos os dias do evento, de 29 de novembro a 7 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador.

Durante os nove dias da Feira Nacional de Agropecuária da Bahia, cada município apresentará produtos, serviços e manifestações culturais que traduzem sua identidade. É exemplo de Pedrão, que participa pela primeira vez da Fenagro, mostrando o poder dos Encourados de Pedrão.

"Os Encourados têm peça fundamental porque fizemos parte da história, dessa história da independência da Bahia. Eles lutaram bravamente e hoje foram esquecidos. Aqui, na Fenagro, estamos trazendo para a gente esse reconhecimento. Mostrando também para a nossa Bahia o tamanho da nossa importância. Importância, o tamanho que são os Encourados de Pedrão”, disse Antônia Regina, representante da cidade.

O grupo de enorme importância histórica e política, após 12 anos sem sair com a cavalaria, deve fazer um cortejo às 16h, ao lado do governador do Estado Jerônimo Rodrigues, da fanfarra do município, da tradicional quadrilha junina de Santo Antônio de Jesus.

Além disso, Teobaldo de Cerqueira Santo Júnior também traz a beleza e as delícias de Miguel Calmon através das pimentas. Criador da Roça Caiçara, as famosas geleias formam filas e agradam o paladar de qualquer pessoa.

“A gente que é pequeno produtor, que é artesanal, que é empreendedor, tem que ter essa necessidade de estar mostrando o nosso produto. Então, a Feira das Feiras é muito boa para a divulgação. As pessoas vêm, conhecem, gostam. E aí, além de tudo. Ainda tem vários contatos com empresas, com pessoas que querem comercializar, daí isso é muito importante para o pequeno produtor. Estamos aqui para demonstrar o que a gente tem de melhor”, disse o empresário.

Além de Pedrão e Miguel Calmon, o município de Piatã levará, além dos famosos e premiados cafés, demais produções desenvolvidas na localidade, como cachaça, azeitonas em conserva, geleias de frutas vermelhas, alimentos à base de leite de cabra e artesanato.

No espaço de Rio Real, cidade ao Norte da Bahia que tem se destacado pela citricultura, os visitantes poderão provar o suco de laranja produzido por alunos da Escola Família Agrícola do Litoral Norte, além de outros produtos feitos pelas comunidades locais, dentre eles geleias, biscoitos e artesanato.

O município de Ilhéus terá a apresentação de itens com base na produção que faz parte da identidade do município: o chocolate. No estande de Cachoeira, estarão presentes os famosos licores do Arraiá do Quiabo e Roque Pinto. Santo Antônio de Jesus, carinhosamente chamada de SAJ, vai apresentar os dois principais eventos da localidade: o São João e a ExpoSAJ Bahia.

Também estarão em destaque o chocolate e mel de Nilo Peçanha; frutas, produtos alimentícios e produtos em couro de Casa Nova; queijos e doces de leite de cabra de Itanagra; derivados de licuri de Miguel Calmon; derivados de mandioca, temperos e queijos de Itarantim; polpas de frutas e mudas de umbu gigante de Brumado; e comidas típicas e bebidas de Pedrão.

Fenagro 2025

A Fenagro 2025 é apresentada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria da Agricultura, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), com a realização do Grupo A TARDE e produção da On Line Entretenimento.