Fenagro vira sede da Seagri e reúne serviços ao agro baiano

A Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro) começa neste sábado, 29, e segue até 7 de dezembro, no Parque de Exposições, em Salvador. Durante o período, a sede institucional da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia (Seagri) será no local.

O espaço funcionará como um grande centro de serviços, conhecimento e inovação, voltado para agricultores, pecuaristas, pescadores, estudantes e visitantes.

Tudo sobre Fenagro em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Durante nove dias, levaremos nossa estrutura completa para a programação da Fenagro. Nosso objetivo é aproximar políticas públicas, ampliar oportunidades e garantir que produtores e visitantes encontrem, em um só lugar, serviços, orientações e informações técnicas sobre os projetos da Seagri com foco na produtividade e na competitividade da agropecuária”, comemorou o secretário da Agricultura, Pablo Barrozo.

Programação e serviços

A programação inclui encontros estratégicos com gestores estaduais. Estão previstos, por exemplo, eventos que reunirão os secretários de agricultura da região do MATOPIBA (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) e da SEALBA (Sergipe, Alagoas e Bahia).

Na ocasião, serão assinados dois termos de cooperação para integrar políticas públicas, fortalecer investimentos e consolidar os estados como referência nacional em inovação e sustentabilidade no agro.

De 1º a 5 de dezembro, dois auditórios funcionarão simultaneamente com palestras e capacitações ministradas por técnicos da Seagri e de instituições parceiras, como a Embrapa e o MAPA. Outro destaque será a realização das reuniões das Câmaras Setoriais do Sisal, Cacau, Dendê e Citrus, que vão debater desafios e oportunidades dessas cadeias produtivas estratégicas para a economia baiana.

Além do gabinete instalado no evento, a Seagri terá um estande institucional com atendimento ao público, oferecendo orientações técnicas, demonstrações tecnológicas e análises laboratoriais conduzidas pelo Centro Tecnológico Agropecuário da Bahia (Cetab), incluindo exames de solo, mel e água para irrigação. O Cetab também promoverá o tradicional Concurso do Mel.