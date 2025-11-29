Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > FENAGRO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FENAGRO 2025

Fenagro vira sede da Seagri e reúne serviços ao agro baiano

Ações contemplam agricultores, pecuaristas, pescadores, estudantes e visitantes

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

29/11/2025 - 15:15 h
Imagem ilustrativa da imagem Fenagro vira sede da Seagri e reúne serviços ao agro baiano
-

A Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro) começa neste sábado, 29, e segue até 7 de dezembro, no Parque de Exposições, em Salvador. Durante o período, a sede institucional da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia (Seagri) será no local.

O espaço funcionará como um grande centro de serviços, conhecimento e inovação, voltado para agricultores, pecuaristas, pescadores, estudantes e visitantes.

Tudo sobre Fenagro em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Durante nove dias, levaremos nossa estrutura completa para a programação da Fenagro. Nosso objetivo é aproximar políticas públicas, ampliar oportunidades e garantir que produtores e visitantes encontrem, em um só lugar, serviços, orientações e informações técnicas sobre os projetos da Seagri com foco na produtividade e na competitividade da agropecuária”, comemorou o secretário da Agricultura, Pablo Barrozo.

Leia Também:

Fenagro 2025 estreia com 9 dias de atrações, shows, negócios e diversão
Estudantes da Bahia expõem produtos das escolas-fábricas na Fenagro
Fenagro 2025: Ilhéus leva destaques da agricultura familiar e turismo

Programação e serviços

A programação inclui encontros estratégicos com gestores estaduais. Estão previstos, por exemplo, eventos que reunirão os secretários de agricultura da região do MATOPIBA (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) e da SEALBA (Sergipe, Alagoas e Bahia).

Na ocasião, serão assinados dois termos de cooperação para integrar políticas públicas, fortalecer investimentos e consolidar os estados como referência nacional em inovação e sustentabilidade no agro.

De 1º a 5 de dezembro, dois auditórios funcionarão simultaneamente com palestras e capacitações ministradas por técnicos da Seagri e de instituições parceiras, como a Embrapa e o MAPA. Outro destaque será a realização das reuniões das Câmaras Setoriais do Sisal, Cacau, Dendê e Citrus, que vão debater desafios e oportunidades dessas cadeias produtivas estratégicas para a economia baiana.

Além do gabinete instalado no evento, a Seagri terá um estande institucional com atendimento ao público, oferecendo orientações técnicas, demonstrações tecnológicas e análises laboratoriais conduzidas pelo Centro Tecnológico Agropecuário da Bahia (Cetab), incluindo exames de solo, mel e água para irrigação. O Cetab também promoverá o tradicional Concurso do Mel.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

agro baiano agronegócio agropecuária Fenagro Parque de Exposições Salvador seagri

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Julgamento de Mangalarga; entenda o formato e critérios usados

Play

Fenagro 2024: Davidson Magalhães destaca potencial da pesca na Bahia

Play

Alunos da rede estadual aproveitam 'caroninha' na Fenagro; Veja video

Play

Fofura! Criança sobe ao palco e dança arrocha na Fenagro

x