FENAGRO

Fenagro 2025: Ilhéus leva destaques da agricultura familiar e turismo

A feira, que será realizada nos dias 29 de novembro a 07 de dezembro, no Parque de Exposições

Carla Melo

Por Carla Melo

27/11/2025 - 13:14 h | Atualizada em 27/11/2025 - 13:30
A feira estará disponível nos dias 29 de novembro e dezembro
A feira estará disponível nos dias 29 de novembro e dezembro

A cidade de Ilhéus estará presente na 34ª edição da Feira Nacional de Agropecuária da Bahia (Fenagro), e deve levar os destaques da produção de agricultura familiar e do turismo rural, referência no estado da Bahia.

A feira, que será realizada nos dias 29 de novembro a 07 de dezembro, no Parque de Exposições. Uma das maiores expectativas está na exibição das produções de cacau e chocolate, as quais a cidade ganha ainda mais destaque.

Com apoio da Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Agricultura e Pesca e da Secretaria de Turismo, expositores locais têm a oportunidade de fortalecer negócios, gerar conexões e mostrar a força da nossa produção.

Ingressos da Fenagro 2025

Ingressos:

Visitação à feira (das 10h às 19h)

- R$ 10 (meia-entrada)
Quinta-feira (4/12) e sexta-feira (5/12)

- Doação de 1kg de alimento não perecível
Segunda (02/12), terça (03/12) e quarta (04/12)

- R$ 20 (meia-entrada)
Sábados (Dias 29/11 e 6/12) e domingos (30/11 e 7/12)

Importante: quem acessar o Parque de Exposições até o horário de funcionamento da Feira (19h) terá acesso ao shows sem custos. Após esse horário, o acesso será mediante o valor da bilheteria do show

Camarote Open Bar:
Espaço exclusivo para assistir aos shows nos dias 6 e 7 de dezembro, com serviço open bar (água, refrigerante e cerveja).
Valores:
Meia – R$ 100
Entrada Solidária – R$ 130
Inteira – R$ 200

Gratuidade:
Crianças até 12 anos e idosos acima de 60 anos (mediante documento original com foto)

Vendas:
Online: Ticketmaker
Lojas físicas: Ingressos Bahia (Shopping Barra) e Pida (Shoppings Salvador, Piedade, Salvador Norte e Paralela)

Fenagro 2025

A Fenagro 2025 é apresentada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria da Agricultura, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), com a realização do Grupo A TARDE e produção da On Line Entretenimento.

