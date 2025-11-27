FENAGRO
Fenagro 2025: Ilhéus leva destaques da agricultura familiar e turismo
A feira, que será realizada nos dias 29 de novembro a 07 de dezembro, no Parque de Exposições
Por Carla Melo
A cidade de Ilhéus estará presente na 34ª edição da Feira Nacional de Agropecuária da Bahia (Fenagro), e deve levar os destaques da produção de agricultura familiar e do turismo rural, referência no estado da Bahia.
A feira, que será realizada nos dias 29 de novembro a 07 de dezembro, no Parque de Exposições. Uma das maiores expectativas está na exibição das produções de cacau e chocolate, as quais a cidade ganha ainda mais destaque.
Com apoio da Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Agricultura e Pesca e da Secretaria de Turismo, expositores locais têm a oportunidade de fortalecer negócios, gerar conexões e mostrar a força da nossa produção.
Ingressos da Fenagro 2025
Ingressos:
Visitação à feira (das 10h às 19h)
- R$ 10 (meia-entrada)
Quinta-feira (4/12) e sexta-feira (5/12)
- Doação de 1kg de alimento não perecível
Segunda (02/12), terça (03/12) e quarta (04/12)
- R$ 20 (meia-entrada)
Sábados (Dias 29/11 e 6/12) e domingos (30/11 e 7/12)
Importante: quem acessar o Parque de Exposições até o horário de funcionamento da Feira (19h) terá acesso ao shows sem custos. Após esse horário, o acesso será mediante o valor da bilheteria do show
Camarote Open Bar:
Espaço exclusivo para assistir aos shows nos dias 6 e 7 de dezembro, com serviço open bar (água, refrigerante e cerveja).
Valores:
Meia – R$ 100
Entrada Solidária – R$ 130
Inteira – R$ 200
Gratuidade:
Crianças até 12 anos e idosos acima de 60 anos (mediante documento original com foto)
Vendas:
Online: Ticketmaker
Lojas físicas: Ingressos Bahia (Shopping Barra) e Pida (Shoppings Salvador, Piedade, Salvador Norte e Paralela)
Fenagro 2025
A Fenagro 2025 é apresentada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria da Agricultura, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), com a realização do Grupo A TARDE e produção da On Line Entretenimento.
