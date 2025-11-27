FENAGRO 2025
Black Friday na Fenagro: ingressos de camarote terão 20% de desconto
As ofertas especiais estarão disponíveis até o sábado, 29
Por Carla Melo
Aproveitando a chegada da Black Friday, a Fenagro 2025, contará com descontos exclusivos para quem adquirir ingressos de Camarote Open Bar, a partir desta quinta-feira, 27, às 18h.
O espaço exclusivo, com serviço open bar (água, refrigerante e cerveja), para assistir aos shows nos dias 6 e 7 de dezembro, poderá ser adquirido com descontos de 20% em todas as categorias.
Os ingressos para o camarote estarão com ofertas especiais até o sábado, 29, às 12h.
Confira os novos valores dos ingressos para o camarote:
- Meia – De R$ 100 por R$ 80
- Entrada Solidária – De R$ 130 por R$ 104
- Inteira – De R$ 200 por R$ 160
Os outros ingressos continuam com o mesmo valor:
Visitação à feira (das 10h às 19h)
- R$ 10 (meia-entrada)
Quinta-feira (4/12) e sexta-feira (5/12)
- Doação de 1kg de alimento não perecível
Segunda (02/12), terça (03/12) e quarta (04/12)
- R$ 20 (meia-entrada)
Sábados (Dias 29/11 e 6/12) e domingos (30/11 e 7/12)
Importante: quem acessar o Parque de Exposições até o horário de funcionamento da Feira (19h) terá acesso ao shows sem custos. Após esse horário, o acesso será mediante o valor da bilheteria do show.
Gratuidade
Crianças até 12 anos e idosos acima de 60 anos (mediante documento original com foto).
Vendas
Online: Ticketmaker
Lojas físicas: Ingressos Bahia (Shopping Barra) e Pida (Shoppings Salvador, Piedade, Salvador Norte e Paralela)
Atrações confirmadas
6 de dezembro
- Luz Vermelha - Kiko Sali, Rod Torres, Berguinho e Tay Agazzi
- Filomena Bagaceira
- Benzadeus
- Dan Mocidade
7 de dezembro
- "À Vontade" - Raí Saia Rodada, Zezo Potiguar e Luan Estilizado
- Jow
- Lary
- Renanzinho CBX
Fenagro 2025
A Fenagro 2025 é apresentada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria da Agricultura, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), com a realização do Grupo A TARDE e produção da On Line Entretenimento.
