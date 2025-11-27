Menu
FENAGRO
FENAGRO 2025

Black Friday na Fenagro: ingressos de camarote terão 20% de desconto

As ofertas especiais estarão disponíveis até o sábado, 29

Carla Melo

Por Carla Melo

27/11/2025 - 13:01 h | Atualizada em 27/11/2025 - 21:47
Shows acontecem nos dias 6 e 7 de dezembro
Shows acontecem nos dias 6 e 7 de dezembro -

Aproveitando a chegada da Black Friday, a Fenagro 2025, contará com descontos exclusivos para quem adquirir ingressos de Camarote Open Bar, a partir desta quinta-feira, 27, às 18h.

O espaço exclusivo, com serviço open bar (água, refrigerante e cerveja), para assistir aos shows nos dias 6 e 7 de dezembro, poderá ser adquirido com descontos de 20% em todas as categorias.

Os ingressos para o camarote estarão com ofertas especiais até o sábado, 29, às 12h.

Confira os novos valores dos ingressos para o camarote:

  • Meia – De R$ 100 por R$ 80
  • Entrada Solidária – De R$ 130 por R$ 104
  • Inteira – De R$ 200 por R$ 160

Os outros ingressos continuam com o mesmo valor:

Visitação à feira (das 10h às 19h)

  • R$ 10 (meia-entrada)

Quinta-feira (4/12) e sexta-feira (5/12)

  • Doação de 1kg de alimento não perecível

Segunda (02/12), terça (03/12) e quarta (04/12)

  • R$ 20 (meia-entrada)

Sábados (Dias 29/11 e 6/12) e domingos (30/11 e 7/12)

Importante: quem acessar o Parque de Exposições até o horário de funcionamento da Feira (19h) terá acesso ao shows sem custos. Após esse horário, o acesso será mediante o valor da bilheteria do show.

Gratuidade

Crianças até 12 anos e idosos acima de 60 anos (mediante documento original com foto).

Vendas

Online: Ticketmaker

Lojas físicas: Ingressos Bahia (Shopping Barra) e Pida (Shoppings Salvador, Piedade, Salvador Norte e Paralela)

Atrações confirmadas

6 de dezembro

  • Luz Vermelha - Kiko Sali, Rod Torres, Berguinho e Tay Agazzi
  • Filomena Bagaceira
  • Benzadeus
  • Dan Mocidade

7 de dezembro

  • "À Vontade" - Raí Saia Rodada, Zezo Potiguar e Luan Estilizado
  • Jow
  • Lary
  • Renanzinho CBX

Fenagro 2025

A Fenagro 2025 é apresentada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria da Agricultura, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), com a realização do Grupo A TARDE e produção da On Line Entretenimento.

Ver todas

x