Fenagro 2025: projeto equestre capacita jovens em vulnerabilidade

O projeto é voltado a jovens de 14 a 24 anos

A Associação Brasileira dos Criadores de Cavalos de Passeio e Esportes (ABCCPE) vai captar, durante a Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro) 2025, através do Projeto de Equitação Esportiva, novos jovens e adolescentes em vulnerabilidade para capacitação na área equestre.

No projeto, os jovens aprendem a tratar, manusear e a montar nos animais. Na Fenagro, os estudantes que participaram das capacitações vão receber certificado de conclusão. Além disso, o projeto fará captação de novos canditados e deve apresentar o projeto para interessados.

O projeto, sob a instrução de Marcelo do Haras HC, tem o intuito de formar profissionalmente esse público na área de equinos e agropecuária. O programa do ABCCPE ainda conta com parceiros como o veterinário Matheus Tomaz e o ferrador Caíque Souza de Jesus.

Como funciona

O projeto é voltado a jovens de 14 a 24 anos, de ao menos 5 comunidades distintas. Será permitida a participação de 100 pessoas em situação de vulnerabilidade social, que realizarão:

9 módulos de aprendizagem que consiste em aulas práticas e teóricas para 50 participantes cada cidade;

Atendimento socioassistencial das famílias com direcionamento quando necessário para a rede de proteção social;

Acompanhamento social dos 100 participantes e de seus familiares, que totalizam 300 pessoas, visando o fortalecimento de vínculo e encaminhamento quando necessário a rede de proteção social

Competição final com todos os participantes aberta ao público, com entrega de medalhas a cada aluno;

Como se inscrever

Os jovens interessados em participar do projeto podem se inscrever pela ABCCPE, que fica no Parque de Exposições, ou nos Centros de Treinamentos localizados no CTE do Gazo, Parque de Exposições, Haras Stives, em Salvador, e Rancho dos Irmãos e Haras HC, em Lauro de Freitas.