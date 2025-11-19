Júnior Marabá explica fórmula do sucesso em Luís Eduardo Magalhães

Júnior Marabá faz balanço da gestão em visita ao Grupo A TARDE - Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE

Reeleito com 83.52% dos votos em 2024, o prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Júnior Marabá (PP), ainda colhe os frutos da sua gestão. Vencedor em cinco categorias no prêmio Band Cidades Excelentes, o gestor explicou ao Portal A TARDE a fórmula para a administração bem avaliada no Oeste da Bahia, região considera parte essencial do agronegócio brasileiro.

Marabá esteve na sede do Grupo A TARDE, nesta quarta-feira, 19, onde fez um balanço da sua gestão e definiu as metas para o segundo mandato. O prefeito ainda pontuou as áreas que devem ter uma atenção especial para garantir o bem-estar da população e o desenvolvimento do município que, apesar de jovem, já se consolidou como uma das principais economias do estado.

Educação e segurança são prioridades para prefeito

"Fomos eleitos com 83% dos votos, fomos bem reconduzidos. Agora fomos reconhecidos pelo prêmio da Band com a melhor gestão da Bahia em cidades acima de 100 mil habitantes, e isso nos traz muita felicidade, pelo reconhecimento eleitoral que tive lá atrás, e pelo reconhecimento de gestão, como gestor público, me colocando nessa posição como melhor gestor público da Bahia. Isso, entretanto, nos coloca em uma posição de muita responsabilidade e cautela", explicou Marabá ao fazer um balanço da sua administração.

O prefeito afirmou que, apesar dos bons indicadores, ainda existem desafios na condução da cidade, como o propósito de entregar a cidade ao final da sua passagem como prefeito, em dezembro de 2028, com 100% de saneamento. Marabá reforçou também a necessidade de mais investimentos na educação, que hoje conta com uma forte rede de apoio focada na garantia de alimentação de qualidade e estrutura para os estudantes.

"Temos muito o que fazer ainda em Luís Eduardo Magalhães. Quando concluir meu mandato, eu quero que a cidade esteja mais saneada, ou entre as mais saneadas do Brasil. Hoje eu já estamos como a segunda mais saneada da Bahia, quero chegar próximo a 100% de saneamento, já estamos com cerca de 90% de saneamento, isso é uma alegria muito grande. Temos uma educação que recebe muitos benefícios sociais, nossas crianças recebem uma alimentação com desjejum, porque eu digo que criança com fome não consegue aprender. Então, as crianças têm acesso a um banquete antes de iniciar as aulas, porque muitas crianças saem de casa com fome", afirmou Marabá, que continuou.

"Instituímos benefícios sociais em educação. Quando iniciar o ano letivo de 2026, todas crianças receberão um kit uniforme com cinco peças, moletom, duas calças e duas camisetas, kit material didático, mochila, e vão receber também tênis. Na educação, nós focamos muito no aspecto social [...] O próximo passo é implementar educação financeira nas escolas, além do sistema complementar de ensino. Fizemos muito, mas ainda temos muito o que fazer, jamais acomodar", completou o prefeito de Luís Eduardo Magalhães.

Referência em segurança

Recentemente eleita a segunda cidade mais segura para se viver na Bahia, dentro do Anuário Cidades Mais Seguras do Brasil, do instituto MySide, Luís Eduardo Magalhães se tornou uma das referências em bem-estar e segurança.



Questionado sobre o trabalho feito na área, hoje vista como tópico sensível nos grandes centros urbanos, Marabá afirmou trabalhar com algumas frentes estruturantes, como o fortalecimento da guarda municipal, além do aumento do efetivo, e os investimentos em projetos sociais.

Você avança com investimento na segurança pública em relação ao amparo a esses agentes. Temos hoje todos os guardas municipais devidamente armados, preparados e equipados para esse combate, dobrei o contingente através de concurso. Eu tenho trabalhos sociais nas comunidades, eu tenho muitos programas sociais, principalmente na área de esportes, tenho um programa de qualificação profissional que chega a esses bairros Júnior Marabá, prefeito de Luís Eduardo Magalhães

Júnior Marabá também afirmou que uma cidade segura colabora com a sensação de prazer e liberdade.

"Acho que é um trabalho que tem que fazer dos dois lados para gente venha conseguir bons resultados. Eu levo isso muito a sério desde que assumi meu governo, porque eu vejo que se você perde a segurança de estar na rua com a sua família, você perde o prazer de viver na sua cidade. Toda cidade tem sua beleza e sua cultura, e quando você perde o prazer de viver a sua cidade, você perdeu sua liberdade. Quando se tira a liberdade do ser humano, você tira tudo dele", pontuou Marabá.

Polo do agronegócio

Cidade polo do agronegócio brasileiro na região Nordeste, Luís Eduardo Magalhães é o centro da Bahia Farm Show, feira que acontece anualmente. A edição de 2025, que teve como tema 'Agro Inteligente, Futuro Sustentável', registrou um faturamento de mais de R$ 10 bilhões.

Júnior Marabá ressaltou o sucesso da Bahia Farm e citou a Fenagro, promovida pelo Grupo A TARDE em parceria com a Secretaria Estadual de Agricultura (Seagri), como oportunidades para estabelecer novas relações de negócios no setor.

Essas feiras promovem networking e negócios voltados a um setor que é muito aquecido no Brasil. Se tem um setor em que temos muito orgulho no Brasil, esse setor é o agronegócio. Temos uma alta produtividade, uma escala muito significativa a nível de mundo, em que a tecnologia usada no Brasil já é um espelho lá fora. Eu vejo que Luís Eduardo é um grande exemplo disso Júnior Marabá

O prefeito também destacou as duas feiras como espelhos para a promoção do agro a nível internacional.

"As negociações do Maranhão, Tocantins, Piauí e da Bahia, nesse setor do agronegócio em grande escala, são feitas em Luís Eduardo. Essa alta produtividade que tem na região, esses escritórios de fazenda, em sua maioria, são sediados em Luís Eduardo. Temos a Bahia Farm Show, uma feira em que faturamento é acima de R$ 10 bilhões em cinco dias, e coloca Luís Eduardo em um nível de networking do agronegócio no qual recebemos muitos investidores. Isso é muito importante ser dito, porque temos o mundo olhando para a região Oeste. A partir disso, você tem várias atividades econômicas gerando emprego e renda. É muito bacana nós termos esse grande triunfo na Bahia", afirmou o prefeito.

Cidade verde

Júnior Marabá ainda pregou a conciliação entre o agro e o desenvolvimento sustentável. Segundo o prefeito, que mencionou as ações da gestão municipal na área, o cuidado com o meio ambiente reflete no aumento dos indicadores sociais da cidade.

"Somos agro, mas somos sustentáveis. Quando eu assumi, eu devo ter realizado o plantio de mais de 10 mil mudas, além das quais nós destinamos para as famílias. Se tratando do poder público, somente na BR, nós plantamos 6 mil mudas. Levamos esse tema muito a sério, porque uma cidade arborizada, urbanizada, ela traz um contexto social diferente. Se tem um lugar onde todos nós estamos, se existe um lugar em que todos nós estamos, esse lugar é a rua. Você tem que ter o prazer de estar nas ruas, tem que ter segurança, praticar um esporte, caminhar em um ambiente arborizado. A gente leva isso muito a sério em Luís Eduardo. A gente está indo no caminho certo, está ficando linda a cidade. A gente tem que ter o sonho de viver bem, eu visualizo Luís Eduardo assim", destacou Marabá.

Eleições 2026

A gestão de Marabá tem atraído a atenção dos dois principais blocos políticos do estado. Marabá, que reforçou sua tendência ideológica à direita, evitou cravar qual será sua posição nas eleições do próximo ano.

Júnior Marabá também elogiou a condução dos diálogos por parte do governo estadual, sob a liderança do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e do secretário de Relações Institucionais, Adolpho Loyola (PT), e afirmou que o momento é de aguardar com "cautela" as movimentações do tabuleiro político local.

Como gestor e prefeito, tenho que ter um excelente relacionamento com o governo do Estado, gosto muito desse relacionamento que tenho com o governador Jerônimo, com o Adolpho Loyola. Se tratando do cenário do ano que vem, temos que aguardar como as coisas ficarão, eu sou um político mais de direita, mas prezo muito pelo diálogo, pelo respeito. Minha cidade também tem esse viés mais conservador. Acho que é o momento de aguardar, tenho que ter muita cautela para buscar benefícios para minha população Júnior Marabá

Júnior Marabá

Natural de Rio Verde, Goiás, Júnior Marabá tem 34 anos. Seu vice é Franklin Willer, do União Brasil. A coligação 'A Mudança vai Continuar' contou com PP, União, Republicanos, MDB, Podemos, e Federação PSDB/Cidadania.

