LEM firma termo para soluções em tecnologia nos serviços públicos
Documento foi assinado durante evento de cidades inteligentes realizado em Brasília
A Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães, oeste da Bahia, firmou um termo de cooperação técnica com a cidade de Recife-PE, com o objetivo de promover o intercâmbio de experiências e soluções em tecnologia e inovação, para a melhoria dos serviços públicos à população.
O acordo foi firmado durante o Smart City Anciti Brasília, realizado nesta terça-feira, 29, na capital federal. O prefeito Junior Marabá (PP) destacou a relevância da parceria.
“Essa troca de soluções digitais reúne a força de duas cidades que são referência em inovação na gestão pública, por meio da rede Conecta”, afirmou.
Durante o encontro, Marabá participou de um painel onde apresentou as iniciativas que já posicionam Luís Eduardo Magalhães como uma cidade inteligente, como a implantação do programa Zerodox, que reduziu significativamente o uso de papel nos processos internos, e o desenvolvimento do aplicativo Conecta LEM, que centraliza diversos serviços da Prefeitura em uma única plataforma digital.
Anciti
A Associação Nacional das Cidades Inteligentes, Tecnológicas e Inovadoras foi criada em 2021, com o intuito de promover a cooperação e o relacionamento entre as entidades municipais de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) de todo o Brasil.
