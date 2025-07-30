Menu
COOPERAÇÃO

LEM firma termo para soluções em tecnologia nos serviços públicos

Documento foi assinado durante evento de cidades inteligentes realizado em Brasília

Por Redação

30/07/2025 - 11:32 h
O acordo foi firmado durante o Smart City Anciti Brasília, realizado nesta terça-feira, 29, na capital federal
O acordo foi firmado durante o Smart City Anciti Brasília, realizado nesta terça-feira, 29, na capital federal

A Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães, oeste da Bahia, firmou um termo de cooperação técnica com a cidade de Recife-PE, com o objetivo de promover o intercâmbio de experiências e soluções em tecnologia e inovação, para a melhoria dos serviços públicos à população.

O acordo foi firmado durante o Smart City Anciti Brasília, realizado nesta terça-feira, 29, na capital federal. O prefeito Junior Marabá (PP) destacou a relevância da parceria.

“Essa troca de soluções digitais reúne a força de duas cidades que são referência em inovação na gestão pública, por meio da rede Conecta”, afirmou.

Durante o encontro, Marabá participou de um painel onde apresentou as iniciativas que já posicionam Luís Eduardo Magalhães como uma cidade inteligente, como a implantação do programa Zerodox, que reduziu significativamente o uso de papel nos processos internos, e o desenvolvimento do aplicativo Conecta LEM, que centraliza diversos serviços da Prefeitura em uma única plataforma digital.

Anciti

A Associação Nacional das Cidades Inteligentes, Tecnológicas e Inovadoras foi criada em 2021, com o intuito de promover a cooperação e o relacionamento entre as entidades municipais de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) de todo o Brasil.

x