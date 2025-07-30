Juazeirense defende invencibilidade atuando no Adauto Moraes; confira

Elenco da Juazeirense celebra classificação antecipada na Série D - Foto: Reprodução / Instagram / @juazeirenseoficial

A Juazeirense entra em campo neste domingo, 3, às 16h, no Estádio Adauto Moraes, para defender uma invencibilidade de três meses como mandante na temporada. O adversário será o América-RN, em confronto válido pelo jogo de ida da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro.

No Adautão quem manda é o Cancão

O Cancão de Fogo não perde em casa desde o dia 20 de abril, quando foi superado pelo ASA por 3 a 0, ainda na primeira rodada da Série D. Desde então, são sete jogos de invencibilidade atuando em Juazeiro, com quatro vitórias e três empates, considerando compromissos pela Série D e também pela Copa do Nordeste.

A força da Juazeirense jogando no Adauto Moraes é um ponto já conhecido pelos adversários. Além do fator técnico, o clube costuma se impor com o apoio da torcida e as condições específicas do estádio, como o gramado mais pesado e o clima quente do sertão baiano.

Adversário faz campanha irregular como visitante

Do outro lado, o América-RN tenta quebrar o bom momento do time baiano longe de seus domínios. O clube potiguar teve um desempenho irregular fora de casa na fase de grupos, com três vitórias, um empate e três derrotas em sete jogos como visitante. Apesar disso, chega motivado após duas vitórias importantes, contra Santa Cruz e Treze, na reta final da primeira fase.

O duelo da volta está marcado para o domingo seguinte, dia 10 de agosto, também às 16h, na Arena das Dunas, em Natal. O time Rubro teve a melhor campanha como mandante no Grupo A3, com cinco vitórias e dois empates, e ainda não perdeu jogando em casa. Em caso de empate no placar agregado, a vaga na terceira fase será decidida nos pênaltis.

Cancão é o único representante baiano vivo na Série D

A Juazeirense garantiu sua vaga no mata-mata ao terminar na quarta colocação do Grupo A4, com 22 pontos somados, acumulando seis vitórias, quatro empates e quatro derrotas, com 12 gols marcados e 15 sofridos, com aproveitamento de 52%.