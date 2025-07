Junior Marabá comemora recorde de público no Arraiá de LEM 2025

Arraiá de LEM 2025 reforça status de maior evento junino do oeste baiano - Foto: Divulgação

O prefeito de Luis Eduardo Magalhães, Junior Marabá (PP) comemora a 4ª edição do Arraiá de LEM, que chega ao último dia, nesta terça-feira, 1, com uma expectativa histórica, uma vez que a organização estima que 80 mil pessoas compareçam ao local da festa, o que pode superar o maior público registrado em 2024, quando 60 mil pessoas assistiram ao show de Gustavo Lima.

“A noite de hoje promete reunir uma multidão de 80 mil pessoas em nosso circuito junino, que este ano teve sua estrutura ampliada para 60 mil metros quadrados, a fim de oferecer mais conforto, segurança e mobilidade para o público”, disse Junior Marabá.

A véspera do feriado da Independência da Bahia contribui para o clima de festa e alta adesão. A programação de encerramento conta com grandes nomes do cenário musical, como: Nattan, Natanzinho Lima, Limão com Mel, Grelo e Guilherme Ferri.

“Acreditamos que eventos como este oferecem além do merecido lazer, o fomento a manutenção das tradições. E quando conseguimos reunir o lazer, a tradição e a geração de empregos e renda para o município, isso faz do Arraiá de LEM um grande sucesso”, frisou Marabá.

Com mais de 180 mil pessoas já presentes nos quatro primeiros dias do evento, o Arraiá de LEM 2025 reforça o status como o maior evento junino do Oeste da Bahia, unindo tradição, estrutura de qualidade e atrações de renome nacional.