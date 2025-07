Cabe no seu time? Destaques da Série A já podem assinar pré-contrato

Brasileirão: jogadores em fim de contrato já podem negociar - Foto: Lívia Villas Boas/CBF

Com a chegada do segundo semestre nesta terça-feira, 1, o futebol brasileiro entra em uma nova fase. Atletas que estão nos últimos seis meses de contrato já podem assinar um pré-contrato com outras equipes. Na Série A, a lista de jogadores com vínculo por encerrar é extensa e reúne nomes de peso como Neymar, Éverton Ribeiro, Guillermo Varela, Marinho e Romero.

Destaques clube a clube

Atlético-MG

O Galo possui dois jogadores experientes com contrato até dezembro: o lateral-direito Renzo Saravia, de 32 anos, e o zagueiro Igor Rabello, de 30. O argentino entrou em campo seis vezes nesta Série A, com uma partida como titular, enquanto Rabello participou de três jogos, sendo um desde o início.

Bahia

No Tricolor, o meia Everton Ribeiro está em seu segundo ano de contrato e entra na reta final de vínculo. Aos 36 anos, é um dos pilares da equipe e tem cláusulas de renovação automática por mais uma temporada, condicionadas ao número de jogos. Na atual edição do Brasileirão, ele atuou em 11 partidas, sendo titular em oito, e marcou um gol.

Botafogo

Campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2023, Danilo Barbosa está entre os nomes com contrato se encerrando no Glorioso. O volante soma três partidas nesta Série A e é reserva imediato de Gregore e Marlon Freitas.

Bragantino

No Massa Bruta, o volante Gabriel, de 32 anos, vive boa fase e tem sido titular em todas as 11 partidas disputadas na Série A. O clube tenta renovar seu vínculo, que termina em 31 de dezembro.

Ceará

O meia Lourenço, de 27 anos, não é titular absoluto no Vozão, mas tem sido aproveitado por Léo Condé. Ele já atuou em nove partidas nesta edição do Brasileiro, começando duas delas como titular.

Corinthians

O Timão pode perder até quatro jogadores que estão com contrato próximo do fim: o lateral Matheus Bidu (26 anos), o zagueiro Gustavo Henrique (32), o volante Maycon (27) e o atacante Romero (32). Romero é o maior nome entre eles, mesmo vivendo um jejum de gols em 12 jogos disputados na Série A — seis deles como titular. Ele é o segundo maior artilheiro da Neo Química Arena.

Cruzeiro

Dois jogadores da Raposa têm contratos válidos até o fim do ano e cláusulas de renovação: o meia Eduardo (35 anos), que participou de dez partidas, três como titular, e o atacante Yannick Bolasie (36), com seis aparições — todas vindo do banco.

Flamengo

O lateral-direito Guillermo Varela é o nome mais expressivo entre os jogadores do Flamengo que entram nos últimos seis meses de contrato. O uruguaio, de 32 anos, disputou seis jogos na Série A — três como titular — e contribuiu com duas assistências. O clube negocia a renovação do vínculo.

Fluminense

No Tricolor das Laranjeiras, o lateral-direito Guga está na reta final de seu contrato. Em sua terceira temporada no clube, ele participou de cinco partidas nesta Série A, sendo titular em três, e marcou um gol.

Fortaleza

Três jogadores do Leão podem sair ao fim da temporada: o volante Lucas Sasha (35 anos) e os atacantes Marinho (35) e Yago Pikachu (33). Marinho soma duas assistências e Pikachu já marcou dois gols neste Brasileirão.

Grêmio

Ídolo gremista desde 2016, o argentino Walter Kannemann está nos seis meses finais de contrato. Aos 34 anos, o zagueiro voltou de cirurgia no quadril e já atuou sete vezes na Série A, sendo titular ao lado de Wagner Leonardo.

Internacional

O Colorado tem três jogadores experientes com contrato próximo do fim: Bruno Henrique (35 anos), com nove jogos e um gol nesta Série A; Gabriel Mercado (38), que se recuperou de grave lesão no joelho; e Fernando (37), que também trata lesão no joelho e deve ficar de fora por mais quatro a cinco meses. Ele conversará com a diretoria ao fim do ano sobre seu futuro.

Juventude

O maior destaque do time gaúcho com contrato por encerrar é o veterano Nenê, de 43 anos, que atuou em seis partidas e pode considerar a aposentadoria. Alan Ruschel (35), Wilker Ángel (32) e Caíque (29) também estão aptos a assinar pré-contrato — este último chegou a fechar com o Grêmio, mas foi reprovado nos exames médicos.

Mirassol

Sensação do campeonato, o Mirassol tem quatro jogadores com contrato no fim: o goleiro Walter (37 anos), o lateral Reinaldo (35), e os meias Danielzinho (30) e Gabriel (35). Reinaldo é o grande destaque, com seis gols e duas assistências em 11 jogos.

Palmeiras

Dois nomes experientes vivem reta final de vínculo com o Verdão. Marcos Rocha, de 36 anos, ainda não atuou em 2024 por problemas físicos. Marcelo Lomba, de 38, é o reserva imediato de Weverton.

Santos

O principal nome do Peixe, Neymar, renovou contrato com o clube até dezembro de 2025, mas já volta aos holofotes por estar fora das últimas partidas — foi expulso na penúltima rodada antes da pausa. Ele disputou quatro jogos na Série A e ainda não participou de gols.

São Paulo

O zagueiro Alan Franco, de 28 anos, também está nos últimos meses de contrato. Em sua terceira temporada no Tricolor paulista, ele participou de nove partidas nesta Série A, sendo titular em oito delas.

Sport

Capitão do time por cinco temporadas, Rafael Thyere, de 32 anos, vive seus últimos meses de contrato com o Leão. Recuperado de cirurgia após diagnóstico de hérnia de disco, o zagueiro voltou a ser relacionado e pode ser opção no segundo semestre.

Vasco

Cinco jogadores do Cruzmaltino estão com contratos prestes a terminar: o lateral Puma Rodríguez (28 anos), o zagueiro Maurício Lemos (29), o volante Jair (30), o meia Paulinho Paula (28) e o atacante Alex Teixeira (35). Jair, Paulinho e Alex têm sido os mais utilizados, mas nenhum é titular absoluto.

Vitória

Um dos heróis da campanha do título da Série B, o atacante Osvaldo, de 38 anos, resiste à aposentadoria. Ele tem sete partidas nesta Série A, com uma assistência, e voltou a ganhar sequência como titular sob comando de Thiago Carpini.