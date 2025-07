Treta na Inter de Milão: Lautaro cobra atitude e Çalhanoglu rebate

Lautaro martinez e Hakan Çalhanoglu em ação pela Inter de Milão - Foto: Divulgação / Inter de Milão

A eliminação precoce da Inter de Milão na Copa do Mundo de Clubes para o Fluminense trouxe à tona uma crise interna no clube italiano. Após a derrota, o capitão Lautaro Martínez soltou o verbo em entrevista, cobrando publicamente os companheiros e pedindo a saída de quem "não quer lutar".

"Eu quero brigar pelos principais títulos. Quem quiser permanecer na Internazionale, muito bem, vamos lutar. Mas quem não quiser ficar, pode ir embora. Precisamos de jogadores que queiram estar aqui. Estamos vestindo uma camisa importante. Precisamos de uma mentalidade de alto nível ou, por favor, vá embora", disse em entrevista pós-jogo.

A resposta veio nas redes sociais do meia Hakan Çalhanoglu, que se sentiu diretamente atacado e escreveu um comunicado contundente, revelando mágoa e sentimento de injustiça.

"Após a lesão na final da Champions, decidi ir para os EUA mesmo assim. Queria estar com o grupo. Infelizmente, durante um treino, sofri outra lesão muscular. O diagnóstico foi claro. Não pude jogar. "Vivi essa eliminação com tristeza, como alguém que realmente se importa com esta equipe. Liguei para companheiros logo após o apito final. O que mais me marcou, no entanto, foram as palavras que vieram depois. Palavras duras. Palavras que dividem, não unem."

Diretoria pede paciência, mas admite fissuras

Em contato com a imprensa italiana, o presidente da Inter, Giuseppe Marotta, tentou conter o incêndio, mas confirmou que há tensão entre os jogadores:

“Lautaro falou no calor da eliminação, e sim, ele se referia ao Çalhanoglu. Mas precisamos de união neste momento. Sabemos que é um vestiário com lideranças fortes, e é normal que haja choques. Vamos tratar isso internamente, com o respeito que a instituição merece.”

Temporada frustrante e ambiente pressionado

A Inter chegou ao Mundial como uma das favoritas, mas caiu nas oitavas de final. A eliminação completou uma temporada sem títulos, mesmo com participações nas cinco principais competições: Italiano, Copa da Itália, Supercopa, Champions League e Mundial.

No Mundial, os italianos empataram com o Monterrey, venceram o Urawa Reds por 2 a 1 e bateram o River Plate por 2 a 0. Contra o Fluminense, foram eliminados nos detalhes, apesar da posse de bola superior.