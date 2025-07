Aos 101 anos, homem revela 2 alimentos péssimos para a saúde

I. Roy Cohen tem 101 anos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Morador de Nova York, nos Estados Unidos, e ex-CEO de uma indústria farmacêutica, I. Roy Cohen, que tem 101 anos e uma rotina ativa física e mentalmente, revelou os hábitos que acredita serem os pilares de sua longevidade.

O senhor destacou dois alimentos que considera extremamente prejudiciais à saúde e que, segundo ele, deveriam ser evitados por todos. Ele apontou que esses vilões são alimentos ultraprocessados e carnes vermelhas.

Alimentos ultraprocessados

Roy Cohen afirmou que evita rigorosamente alimentos industrializados, especialmente os ricos em conservantes, corantes, açúcares refinados e óleos vegetais processados.

De acordo com ele, produtos prontos para consumo, como snacks empacotados, refrigerantes e refeições congeladas, sobrecarregam o corpo com substâncias inflamatórias e estão associados a uma série de doenças crônicas.

Vale pontuar que estudos relacionam o consumo frequente de ultraprocessados ao aumento de riscos de obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e até câncer.

Carnes vermelhas

Apesar de ter crescido em uma fazenda onde o consumo de carne era comum, Cohen optou por banir a carne vermelha de sua alimentação na vida adulta, trocando-a por fontes mais leves e saudáveis de proteína, como peixes e vegetais.

O centenário segue uma dieta inspirada nos princípios da dieta mediterrânea, rica em azeite de oliva, vegetais frescos, grãos integrais e peixes, e amplamente reconhecida por seus benefícios à saúde cardiovascular e à longevidade.

Hábitos saudáveis

Cohen mantém uma rotina ativa e independente. Seu caso chama atenção especialmente porque, apesar de ter nascido em 1922 em uma casa sem eletricidade ou água encanada, ele conseguiu construir uma carreira de sucesso e manter-se saudável sem depender de medicamentos para doenças graves — exceto por questões leves relacionadas à próstata.

Ele faz 20 minutos de exercícios para as pernas na cama todas as manhãs e caminha pelo interior da casa, completando ao menos 60 voltas por dia. Além disso Cohen cuida da manutenção da saúde mental — ele lida com as próprias finanças, organiza projetos domésticos e se mantém intelectualmente engajado com leitura e filosofia.

Para ele, manter-se ocupado e com pensamentos positivos é essencial. “Você não pode viver com raiva ou inveja”, afirma. Além disso tudo, ele foca também na espiritualidade. Mesmo sem seguir uma religião específica, Cohen diz que buscar um sentido maior ajuda a manter o equilíbrio emocional.