Irritada, vereadora oferece salário para consertar equipamento de hospital

Hospital Municipal de Teofilândia - Foto: Cidadão Repórter

Quem precisa de atendimento no Hospital Municipal de Teofilândia, nordeste da Bahia, não pode contar com um simples aparelho de raio x, que sem funcionar, tem deixado pacientes sem uma avaliação precisa por parte dos médicos ortopedistas.

A denúncia foi da vereadora Gilmara Cruz (União Brasil), que utilizou as redes sociais para cobrar a solução do problema, por parte da gestão municipal do prefeito Higo Moura (PSB).

"O equipamento continua quebrado, o que obriga os pacientes a irem para outros municípios em busca de atendimento", disse a parlamentar.

Apelo nas Redes Sociais

Em um vídeo gravado, Gilmara cobrou prazo para conserto do equipamento e ofereceu o próprio salário para que a gestão resolva o problema.

“Ainda não foi me dado prazo para conserto. Se o prefeito quiser eu cedo meu salário para que ele consegue a máquina e respeite o povo de Teofilândia", afirmou.

Em nota, a Prefeitura de Teofilândia disse que o aparelho está em manutenção com previsão de retorno nesta quinta-feira, 31, devido à substituição de peças danificadas após oscilações e quedas de energia.

Disse ainda que com o uso contínuo, o raio-X exige manutenções periódicas, especialmente após o alto fluxo de atendimentos registrado nos últimos meses, período marcado por grandes eventos e aumento nos casos de síndromes respiratórias e internações.

A Prefeitura reforça que nenhum paciente está sendo desassistido, e enquanto o serviço estiver suspenso, os exames de imagem vão ser realizados no município de Barrocas, município que tem oferecido apoio, como também já recebeu suporte de Teofilândia em momentos anteriores.