PUNIÇÃO

Campeão olímpico de boxe é suspenso provisoriamente por doping

Uzbeque Lazizbek Mollojonov testou positivo a esteroide anabolizante

Por Redação

30/07/2025 - 9:47 h | Atualizada em 30/07/2025 - 14:41
O pugilista uzbeque Lazizbek Mullojonov em ação nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024
O pugilista uzbeque Lazizbek Mullojonov em ação nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024 -

O campeão olímpico uzbeque Lazizbek Mullojonov, ouro nos Jogos de Paris 2024 na categoria peso-pesado (92 kg) eliminando o brasileiro Keno Marley no caminho, foi suspenso provisoriamente por doping. A informação foi confirmada pela Agência Internacional de Testes (ITA) na última terça-feira, 29.

Mullojonov, de 26 anos, testou positivo para metasterona, esteroide anabólico associado ao ganho rápido de massa muscular e aumento de força. A substância foi detectada em um teste realizado fora de competição, no dia 11 de junho.

De acordo com a ITA, o atleta já foi informado sobre o resultado e tem o direito de solicitar a análise da amostra B. Caso a contraprova confirme o resultado da amostra A, o caso será tratado como violação confirmada das regras antidoping. Se a amostra B não for solicitada, a infração será igualmente validada.

A entidade também informou que o pugilista terá a oportunidade de apresentar sua defesa sobre o caso. Se a violação das regras antidoping for confirmada, pode resultar na perda da medalha de ouro e na desclassificação dos resultados.

Além do ouro olímpico em Paris, Mullojonov foi bronze no Mundial de Boxe da IBA em 2023 e campeão asiático na categoria superpesado em 2022.

A Federação de Boxe do Uzbequistão ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

Tags:

boxe Campeão olímpico doping Lazizbek Mollojonov Suspensão

Ver todas

