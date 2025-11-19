Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ELEIÇÃO

Desembargador José Rotondano é novo presidente do TJBA

Desembargador foi eleito com 32 votos, dos 63 desembargadores aptos a votarem

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

19/11/2025 - 10:25 h | Atualizada em 19/11/2025 - 10:51
Desembargador José Rotondano
Desembargador José Rotondano -

Por 32 votos, o desembargador José Rotondano foi eleito o novo presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). Ele assumirá o biênio 2026-2028, e será o sucessor da desembargadora Cynthia Maria Pina Resende.

O magistrado será empossado para o cargo em fevereiro de 2026.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Rotondano disputava a vaga com o desembargador Edmilson Jatahy Júnior, que recebeu 26 votos, e a desembargadora Ivone Bessa, acumulou apenas cinco votos.

A eleição ocorreu na sala de sessões do Tribunal Pleno da Corte baiana, com transmissão ao vivo por meio do site do TJ, na “Sessão de Julgamento”.

A votação é secreta e realizada na seguinte ordem:

  • Presidente;
  • 1º Vice-Presidente;
  • 2° Vice-Presidente;
  • Corregedor-Geral da Justiça;
  • Corregedor do Foro Extrajudicial.

Também foram eleitos o Ouvidor Judicial e seu respectivo substituto, além de membros do Órgão Especial e do Conselho da Magistratura.

Leia Também:

Rotondano, Jatahy ou Ivone Bessa? TJBA escolhe novo presidente nesta quarta
Disputa no TJBA: desembargador retira candidatura e apoia concorrente
Desembargadora Carmem Lúcia é candidata à 2ª Vice-Presidência do TJBA

O colégio eleitoral é o Tribunal Pleno, composto por todos os 70 desembargadores. No momento, considerando as vacâncias por aposentadorias, falecimento e afastamento, 63 estão aptos a votar.

Aposentados: Licia Fragoso, João Augusto Pinto e Silvia Zarif. Já os afastados são Jefferson Assis, Aliomar Brito e Cassinelza Lopes.

Saiba quem é novo presidente do TJBA

O desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano é natural de Santa Inês, no Vale do Jiquiriçá, formado em Direito pela Faculdade de Direito de Ilhéus.

Aprovado em concurso para o Ministério Público Estadual (MPBA) em 1984, trabalhou como Promotor de Justiça nas Comarcas de Casa Nova, São Francisco do Conde, Vitória da Conquista e Camaçari.

Promovido a Procurador de Justiça, atuou nas áreas criminal e cível, destacando-se com os Projetos Família Legal e Paternidade Responsável.

Foi empossado no cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) em 2013. Elegeu-se, em 2016, Vice-Presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e assumiu a Presidência do órgão no biênio 2017-2019, além de desempenhar os cargos de Corregedor Eleitoral e Vice-Presidente no biênio 2019-2021.

Veja como ficou a Mesa Diretora do TJBA

  • 1º Vice-Presidente foi decidida em segundo turno: desembargador Josevando Souza Andrade, com 39 votos;
  • 2º Vice-Presidente: desembargador Mário Albiani Júnior, com 43 votos;
  • Corregedor-Geral da Justiça: desembargador Salomão Resedá, com 33 votos;
  • Corregedor-Geral do Foro Extrajudicial: desembargadora Pilar Célia Tobio de Claro, com 35 votos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

eleição TJBA Tribunal de Justiça da Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Desembargador José Rotondano
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Desembargador José Rotondano
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

Desembargador José Rotondano
Play

Vídeo: deputado grita durante discussão na Alba: "Venha para tribuna"

Desembargador José Rotondano
Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

x