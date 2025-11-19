ELEIÇÃO
Desembargador José Rotondano é novo presidente do TJBA
Desembargador foi eleito com 32 votos, dos 63 desembargadores aptos a votarem
Por Gabriela Araújo
Por 32 votos, o desembargador José Rotondano foi eleito o novo presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). Ele assumirá o biênio 2026-2028, e será o sucessor da desembargadora Cynthia Maria Pina Resende.
O magistrado será empossado para o cargo em fevereiro de 2026.
Rotondano disputava a vaga com o desembargador Edmilson Jatahy Júnior, que recebeu 26 votos, e a desembargadora Ivone Bessa, acumulou apenas cinco votos.
A eleição ocorreu na sala de sessões do Tribunal Pleno da Corte baiana, com transmissão ao vivo por meio do site do TJ, na “Sessão de Julgamento”.
A votação é secreta e realizada na seguinte ordem:
- Presidente;
- 1º Vice-Presidente;
- 2° Vice-Presidente;
- Corregedor-Geral da Justiça;
- Corregedor do Foro Extrajudicial.
Também foram eleitos o Ouvidor Judicial e seu respectivo substituto, além de membros do Órgão Especial e do Conselho da Magistratura.
O colégio eleitoral é o Tribunal Pleno, composto por todos os 70 desembargadores. No momento, considerando as vacâncias por aposentadorias, falecimento e afastamento, 63 estão aptos a votar.
Aposentados: Licia Fragoso, João Augusto Pinto e Silvia Zarif. Já os afastados são Jefferson Assis, Aliomar Brito e Cassinelza Lopes.
Saiba quem é novo presidente do TJBA
O desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano é natural de Santa Inês, no Vale do Jiquiriçá, formado em Direito pela Faculdade de Direito de Ilhéus.
Aprovado em concurso para o Ministério Público Estadual (MPBA) em 1984, trabalhou como Promotor de Justiça nas Comarcas de Casa Nova, São Francisco do Conde, Vitória da Conquista e Camaçari.
Promovido a Procurador de Justiça, atuou nas áreas criminal e cível, destacando-se com os Projetos Família Legal e Paternidade Responsável.
Foi empossado no cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) em 2013. Elegeu-se, em 2016, Vice-Presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e assumiu a Presidência do órgão no biênio 2017-2019, além de desempenhar os cargos de Corregedor Eleitoral e Vice-Presidente no biênio 2019-2021.
Veja como ficou a Mesa Diretora do TJBA
- 1º Vice-Presidente foi decidida em segundo turno: desembargador Josevando Souza Andrade, com 39 votos;
- 2º Vice-Presidente: desembargador Mário Albiani Júnior, com 43 votos;
- Corregedor-Geral da Justiça: desembargador Salomão Resedá, com 33 votos;
- Corregedor-Geral do Foro Extrajudicial: desembargadora Pilar Célia Tobio de Claro, com 35 votos.
