Desembargador José Rotondano é novo presidente do TJBA

Desembargador José Rotondano - Foto: Renata Marques | Divulgação

Por 32 votos, o desembargador José Rotondano foi eleito o novo presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). Ele assumirá o biênio 2026-2028, e será o sucessor da desembargadora Cynthia Maria Pina Resende.

O magistrado será empossado para o cargo em fevereiro de 2026.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Rotondano disputava a vaga com o desembargador Edmilson Jatahy Júnior, que recebeu 26 votos, e a desembargadora Ivone Bessa, acumulou apenas cinco votos.

A eleição ocorreu na sala de sessões do Tribunal Pleno da Corte baiana, com transmissão ao vivo por meio do site do TJ, na “Sessão de Julgamento”.

A votação é secreta e realizada na seguinte ordem:

Presidente;

1º Vice-Presidente;

2° Vice-Presidente;

Corregedor-Geral da Justiça;

Corregedor do Foro Extrajudicial.

Também foram eleitos o Ouvidor Judicial e seu respectivo substituto, além de membros do Órgão Especial e do Conselho da Magistratura.

O colégio eleitoral é o Tribunal Pleno, composto por todos os 70 desembargadores. No momento, considerando as vacâncias por aposentadorias, falecimento e afastamento, 63 estão aptos a votar.

Aposentados: Licia Fragoso, João Augusto Pinto e Silvia Zarif. Já os afastados são Jefferson Assis, Aliomar Brito e Cassinelza Lopes.

Saiba quem é novo presidente do TJBA

O desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano é natural de Santa Inês, no Vale do Jiquiriçá, formado em Direito pela Faculdade de Direito de Ilhéus.

Aprovado em concurso para o Ministério Público Estadual (MPBA) em 1984, trabalhou como Promotor de Justiça nas Comarcas de Casa Nova, São Francisco do Conde, Vitória da Conquista e Camaçari.

Promovido a Procurador de Justiça, atuou nas áreas criminal e cível, destacando-se com os Projetos Família Legal e Paternidade Responsável.

Foi empossado no cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) em 2013. Elegeu-se, em 2016, Vice-Presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e assumiu a Presidência do órgão no biênio 2017-2019, além de desempenhar os cargos de Corregedor Eleitoral e Vice-Presidente no biênio 2019-2021.

Veja como ficou a Mesa Diretora do TJBA