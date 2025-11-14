Menu
POLÍTICA
E ELEIÇÕES TJBA

Disputa no TJBA: desembargador retira candidatura e apoia concorrente

Eleição da Mesa Diretora do TJBA está marcada para 19 de novembro.

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

14/11/2025 - 23:22 h
(Esq.) Desembargadores Baltazar Miranda Saraiva e Jatahy Júnior
(Esq.) Desembargadores Baltazar Miranda Saraiva e Jatahy Júnior -

A disputa pela Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) ganhou um novo capítulo, na manhã desta sexta-feira, 14. Durante a sessão plenária, o desembargador Baltazar Miranda anunciou oficialmente que está retirando sua candidatura ao comando da Corte para o biênio 2026/2028. A decisão, segundo ele, foi tomada após reflexão sobre o cenário institucional e o momento vivido pelo Tribunal.

Como parte dessa movimentação, o magistrado também formalizou apoio ao desembargador Jatahy Júnior, que permanece como candidato à Presidência. Miranda, que atualmente ocupa o cargo de ouvidor substituto do TJBA, afirmou que sua retirada da disputa tem o propósito de fortalecer a harmonia interna do Tribunal e contribuir para uma administração mais sólida, atualizada e capaz de responder às demandas do Judiciário baiano.

A sessão desta sexta-feira também foi marcada pela apresentação dos Planos de Gestão dos concorrentes ao comando do Tribunal para o próximo biênio. As propostas foram expostas aos pares como etapa prévia ao pleito que definirá a futura Mesa Diretora.

As eleições internas estão marcadas para a próxima quarta-feira , 19, quando será escolhido o novo presidente e demais integrantes da alta administração da Corte.

x