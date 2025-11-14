Menu
POLÍTICA
MUNDO

AtlasIntel: pesquisa aponta liderança de comunista nas eleições no Chile

Levantamento da AtlasIntel foi divulgado nesta sexta-feira, 14

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

14/11/2025 - 21:15 h | Atualizada em 14/11/2025 - 21:55
Eleições presidenciais no Chile serão realizadas no próximo domingo, 14
A AtlasIntel divulgou uma pesquisa, nesta sexta-feira, 14, com as intenções de voto à Presidência do Chile, a cerca de dois dias das eleições que vão definir o sucessor de Gabriel Boric.

Segundo os números, a liderança é da ex-ministra do Trabalho na gestão Boric e militante do Partido Comunista, Jeannette Jara. Ela aparece com 32,1% das intenções de voto.

Em segundo lugar, aparece o ultraconservador Jose Antônio Kast, admiração confesso do ex-ditador Augusto Pinochet e foi derrotado por Boric no último pleito, em 2021. Ele tem 18,1%.

Imagem ilustrativa da imagem AtlasIntel: pesquisa aponta liderança de comunista nas eleições no Chile
| Foto: Reprodução

Empate

Na sequência, aparecem Johannes Kaiser (14,9%), Evelyn Matthei (14,4%) e Franco Parisi (13,8%). Votos em branco e nulos representaram 0,1%. Não sabem, 3,6%.

Como o levantamento tem a margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, Kast, Kaiser, Matthei e Parisi estão empatados.

A pesquisa ouviu 3.118 pessoas entre os dias 10 de outubro e 14 de outubro através do Recrutamento Digital Aleatório (Atlas RDR). O nível de confiança da pesquisa é de 95%.

Segundo turno

A pesquisa também trouxe cenários de segundo turno. Em todos eles, Jeannette Jara acaba derrotada pelos adversários. Em disputa contra Jose Antônio Kast, por exemplo, ele aparece com 49% contra 39% de Jara. Já outros 12% não sabem.

Imagem ilustrativa da imagem AtlasIntel: pesquisa aponta liderança de comunista nas eleições no Chile
| Foto: Reprodução
Imagem ilustrativa da imagem AtlasIntel: pesquisa aponta liderança de comunista nas eleições no Chile
| Foto: Reprodução

AtlasIntel/A TARDE

O Instituto AtlasIntel foi o único a apontar tanto a virada como a vitória do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT) sobre o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), nas eleições de 2022. No cenário internacional, cravou os resultados do primeiro e segundo turnos na Argentina e acertou nos cenários das eleições presidenciais da Colômbia em 2022, nos Estados Unidos em 2020 e na África do Sul em 2024.

Também em 2024, o instituto ganhou o selo de confiança do jornal norte-americano The New York Times e oi destaque na revista Newsweek como levantamento mais confiável dos EUA.

No cenário eleitoral baiano, a AtlasIntel continua sua parceria com A TARDE, já tendo divulgado pesquisas em Salvador, Camaçari, Feira de Santana, Barreiras, Itabuna e Luís Eduardo Magalhães e Lauro de Freitas.

Imagem ilustrativa da imagem AtlasIntel: pesquisa aponta liderança de comunista nas eleições no Chile
| Foto: Reprodução

AtlasIntel chile eleições 2025 gabriel boric Jeannette Jara José Antonio Kast

