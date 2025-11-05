MUNDO
Crise na aviação: pilotos da Latam podem entrar em greve imediata no Chile
Pilotos reivindicam retomada das condições de trabalho no período pré pandemia
Por Redação
Uma decisão tomada pelo Sindicato dos Pilotos da Latam (SPL) de rejeitar a oferta da empresa indica que os pilotos podem entrar em greve no Chile, de acordo com informações da imprensa local.
Em nota, o sindicato informou que apesar do “momento financeiro e operacional brilhante da companhia, com resultados históricos segundo seus próprios executivos”, a empresa não demonstrou disposição para o diálogo. A categoria reivindica a recuperação das condições de trabalho do período pré pandemia.
O SPL criticou a gestão de Ignacio Cueto e do CEO Roberto Alvo destacando que, desde 2020, quando houve um severo ajuste salarial que ainda afeta os pilotos, a companhia se recusou a restabelecer as condições violadas durante a crise provocada pela pandemia.
Segundo o SPL, a “falta de flexibilidade” já havia sido alertada publicamente em 16 de outubro, quando pediram à empresa que evitasse provocar uma greve.
Contudo, diante da ausência de resposta, 97% dos membros do sindicato votaram contra a proposta da companhia e decidiram iniciar, como último recurso, um processo de mediação. Esse processo será conduzido pela Diretoria do Trabalho (DT) com o objetivo de alcançar um acordo satisfatório para ambas as partes.
Em resposta, a Latam informou que, durante os cinco dias úteis de mediação previstos em regulamento, suas operações seguirão normalmente.
A empresa confirmou ter protocolado o pedido de mediação nesta segunda-feira, 3. Reafirmou ainda sua disposição para o diálogo e o compromisso em continuar trabalhando de forma aberta e construtiva para chegar a um acordo sustentável e mutuamente benéfico.
