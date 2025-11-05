Crise na aviação: pilotos da Latam podem entrar em greve imediata no Chile

Pilotos atestam que empresa não se esforça para atender às demandas - Foto: © Marcelo Camargo | Agência Brasil

Uma decisão tomada pelo Sindicato dos Pilotos da Latam (SPL) de rejeitar a oferta da empresa indica que os pilotos podem entrar em greve no Chile, de acordo com informações da imprensa local.

Em nota, o sindicato informou que apesar do “momento financeiro e operacional brilhante da companhia, com resultados históricos segundo seus próprios executivos”, a empresa não demonstrou disposição para o diálogo. A categoria reivindica a recuperação das condições de trabalho do período pré pandemia.

O SPL criticou a gestão de Ignacio Cueto e do CEO Roberto Alvo destacando que, desde 2020, quando houve um severo ajuste salarial que ainda afeta os pilotos, a companhia se recusou a restabelecer as condições violadas durante a crise provocada pela pandemia.

Segundo o SPL, a “falta de flexibilidade” já havia sido alertada publicamente em 16 de outubro, quando pediram à empresa que evitasse provocar uma greve.

Contudo, diante da ausência de resposta, 97% dos membros do sindicato votaram contra a proposta da companhia e decidiram iniciar, como último recurso, um processo de mediação. Esse processo será conduzido pela Diretoria do Trabalho (DT) com o objetivo de alcançar um acordo satisfatório para ambas as partes.

Em resposta, a Latam informou que, durante os cinco dias úteis de mediação previstos em regulamento, suas operações seguirão normalmente.

A empresa confirmou ter protocolado o pedido de mediação nesta segunda-feira, 3. Reafirmou ainda sua disposição para o diálogo e o compromisso em continuar trabalhando de forma aberta e construtiva para chegar a um acordo sustentável e mutuamente benéfico.