ECONOMIA
Latam anuncia compra de mais de 70 aviões da Embraer por mais de R$ 11 bilhões
Investimento será superior a R$ 11 bilhões
Por Redação
Com o objetivo de ampliar a atuação na América Latina, o Grupo Latam anunciou um acordo para a compra de até 74 aviões da Embraer, uma das principais fabricantes de aviões do mundo. O modelo deve ser E195-E2.
Em anúncio feito nesta segunda-feira (22), das 74 aeronaves, 24 são consideradas negócio fechado. Já os 50 aviões restantes ficam como “opções adicionais de compra”.
As entregas das primeiras 24 aeronaves, com investimento avaliado em cerca de 2,1 bilhões de dólares (mais de R$ 11 bilhões), no preço de tabela, terão início no segundo semestre de 2026, inicialmente para a LATAM Airlines Brasil.
Leia Também:
“Nos últimos quatro anos, o Grupo Latam tem se concentrado na expansão de sua malha aérea doméstica e regional, criando a forma mais abrangente e integrada de viajar dentro da América do Sul"!, iniciou Roberto Alvo, CEO da companhia.
"A decisão do Grupo Latam é baseada na excelente eficiência do Embraer E195-E2 e sua versatilidade, que nos permitirão seguir em nossa trajetória de crescimento com rentabilidade, ampliando essa conectividade por meio da abertura de novos destinos, oferecendo ainda mais opções aos nossos passageiros, aproximando comunidades e impulsionando também o desenvolvimento econômico e social”, completou.
Atualmente, a Latam tem 362 aeronaves: 283 Airbus narrow-bodies, três Airbus wide-bodies em leasing de curto prazo, 56 Boeing wide-bodies e 20 cargueiros Boeing.
Frota da Latam:
- 283 Airbus narrow-bodies
- 3 Airbus wide-bodies (em leasing de curto prazo)
- 56 Boeing wide-bodies
- 20 cargueiros Boeing
- Total: 362 aeronaves
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes