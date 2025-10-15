Chocolate baiano vai para Santiago do Chile

- Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE

Santiago do Chile é o próximo destino dos chocolates finos do Consórcio Cabruca, produzidos no sul da Bahia, seguindo estratégia de expansão rumo ao mercado internacional.

Os primeiros 50 quilos enviados aos “chocólatras” chilenos serão exportados para a Buhmi, autoproclamada “distribuidora de alimentos saudáveis e orgânicos”.

Tudo sobre Tempo Presente em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Para registrar o movimento de exportação, representantes de fornecedores do produto e consultores associados têm encontro no campus Tancredo Neves da Universidade Salvador (Unifacs), em Salvador, nesta quinta-feira, dia 16, às 8 horas.

Segundo o diretor do Consórcio Cabruca, Thiago Fernandes, a primeira remessa de exportação visa promover ajustes a partir da demanda do público chileno.

O passo seguinte será o envio de lotes de 200 quilos de chocolate do Sul da Bahia, tendo o consórcio absorvido a denominação do tipo de cultivo do cacau na região, derivando o substantivo “cabruca” do verbo “cavucar” e similares.

- De janeiro a agosto de 2025, o estado da Bahia exportou cerca de 849 milhões de dólares e importou 421 milhões de dólares de amêndoas”, disse o professor de pós-graduação da Unifacs, Henrique Campos.

O docente vem acompanhando todo o processo de produção e distribuição do chocolate baiano na condição de coordenador da Agência de Internacionalização e Exportação da Unifacs.

Segundo professor Henrique Campos, a Bahia se destaca também como o maior exportador de bens intermediários, constituídos por liquor, manteiga de cacau e cacau em pó, para países vizinhos da América do Sul.

Vovó Cici de Oxalá na Flica

Vovó Cici de Oxalá, mestra griô e doutora honoris causa pela UFBA, é uma das presenças mais aguardadas na Fliquinha — o espaço infantojuvenil da Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica), que acontece de 23 a 26 de outubro no no Centro de Artes, Humanidades e Letras da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Guardiã das memórias e saberes ancestrais, Cici é reverenciada por sua trajetória dedicada à tradição oral afro-brasileira, tendo trabalhado ao lado de Pierre Verger. Ao lado do jornalista Vanderson Nascimento, ela integra uma programação que celebra a força da autoestima das crianças e jovens do Recôncavo.

POUCAS & BOAS

O 1º Festival de Literatura e Artes de Caetité (Literartes 2025) será aberto hoje com a conferência ‘Literatura como invenção e transformação social’, com a professora da Uesb e escritora Ester Figueiredo. Com o tema geral ‘Caetité: memória e movimento no Sertão’, a programação prossegue até sábado com 18 lançamentos de livros. Um dos destaques é a roda ‘Encantos e Contos do Sertão’, dia 17, com escritores da Academia Caetitense de Letras (ACL). A realização é da Fundação Anísio Teixeira e a prefeitura local.

O encontro ‘Construindo Diálogos’ movimenta hoje o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Gladis Brito, no bairro Mimoso I em Luís Eduardo Magalhães. Voltado para assistentes sociais e psicólogos da Secretaria da Cidadania, o evento objetiva fortalecer o atendimento humanizado e a atuação técnica nas políticas públicas de proteção social voltada à população migrante. A realização tem parceria do Centro Aplicado de Direitos Humanos (CADH) do município.

Com participação do escritor e professor da Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob), Valney Rigonato, a versão digital do livro educativo ‘Trieiro de Saberes dos Cerrados - Um Guia Didático sobre o Cerrado e seus povos’ será lançada hoje no portal campanhacerrado.org.br a partir das 7h, com acesso gratuito. O impresso terá lançamento amanhã, a partir das 14h, durante o Congresso Brasileiro de Agroecologia (CBA), que acontece na Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) em Juazeiro.