ELEIÇÃO

Rotondano, Jatahy ou Ivone Bessa? TJBA escolhe novo presidente nesta quarta

Eleição para novo biênio acontece no Tribunal Pleno

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

19/11/2025 - 9:34 h
Candidatos à presidência do TJBA
Candidatos à presidência do TJBA -

José Rotondano, Jatahy Júnior e Ivone Bessa, um desses três nomes, será condecorado ao cargo de presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) nesta quarta-feira, 19.

A eleição ocorre na sala de sessões do Tribunal Pleno da Corte baiana, com transmissão ao vivo por meio do site do TJ, por meio do botão “Sessão de Julgamento”.

A votação é secreta e é realizada na seguinte ordem:

  • Presidente;
  • 1º Vice-Presidente;
  • 2° Vice-Presidente;
  • Corregedor-Geral da Justiça;
  • Corregedor do Foro Extrajudicial.

Também serão eleitos o Ouvidor Judicial e seu respectivo substituto, além de membros do Órgão Especial e do Conselho da Magistratura.

O colégio eleitoral é o Tribunal Pleno, composto por todos os 70 desembargadores. Considerando as vacâncias por aposentadorias, falecimento e afastamento, 63 estão aptos a votar.

Candidatos à Mesa Diretora

Presidência:

  • José Edivaldo Rocha Rotondano
  • Jatahy Júnior
  • Ivone Bessa Ramos

1ª Vice-Presidência

  • José Cícero Landim Neto
  • Nágila Maria Sales Brito
  • Josevando Souza Andrade

2ª Vice-Presidência

  • Carmem Lúcia Santos Pinheiro
  • Mário Albiani Júnior
  • Corregedoria-Geral da Justiça:
  • Emílio Salomão Pinto Resedá
  • Maria de Lourdes Pinho Medauar

Corregedoria do Foro Extrajudicial

  • Pilar Célia Tobio Claro
  • Julio Cezar Lemos Travessa
  • Ouvidoria Judicial:
  • Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel
  • Baltazar Miranda Saraiva
  • Alberto Raimundo Gomes dos Santos

eleição Tribunal de Justiça da Bahia

