Rotondano, Jatahy ou Ivone Bessa? TJBA escolhe novo presidente nesta quarta

Candidatos à presidência do TJBA - Foto: Divulgação

José Rotondano, Jatahy Júnior e Ivone Bessa, um desses três nomes, será condecorado ao cargo de presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) nesta quarta-feira, 19.

A eleição ocorre na sala de sessões do Tribunal Pleno da Corte baiana, com transmissão ao vivo por meio do site do TJ, por meio do botão “Sessão de Julgamento”.

A votação é secreta e é realizada na seguinte ordem:

Presidente;

1º Vice-Presidente;

2° Vice-Presidente;

Corregedor-Geral da Justiça;

Corregedor do Foro Extrajudicial.

Também serão eleitos o Ouvidor Judicial e seu respectivo substituto, além de membros do Órgão Especial e do Conselho da Magistratura.

O colégio eleitoral é o Tribunal Pleno, composto por todos os 70 desembargadores. Considerando as vacâncias por aposentadorias, falecimento e afastamento, 63 estão aptos a votar.

Candidatos à Mesa Diretora

Presidência:

José Edivaldo Rocha Rotondano

Jatahy Júnior

Ivone Bessa Ramos

1ª Vice-Presidência

José Cícero Landim Neto

Nágila Maria Sales Brito

Josevando Souza Andrade

2ª Vice-Presidência

Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Mário Albiani Júnior

Corregedoria-Geral da Justiça:

Emílio Salomão Pinto Resedá

Maria de Lourdes Pinho Medauar

Corregedoria do Foro Extrajudicial