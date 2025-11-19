ELEIÇÃO
Rotondano, Jatahy ou Ivone Bessa? TJBA escolhe novo presidente nesta quarta
Eleição para novo biênio acontece no Tribunal Pleno
Por Gabriela Araújo
José Rotondano, Jatahy Júnior e Ivone Bessa, um desses três nomes, será condecorado ao cargo de presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) nesta quarta-feira, 19.
A eleição ocorre na sala de sessões do Tribunal Pleno da Corte baiana, com transmissão ao vivo por meio do site do TJ, por meio do botão “Sessão de Julgamento”.
A votação é secreta e é realizada na seguinte ordem:
- Presidente;
- 1º Vice-Presidente;
- 2° Vice-Presidente;
- Corregedor-Geral da Justiça;
- Corregedor do Foro Extrajudicial.
Também serão eleitos o Ouvidor Judicial e seu respectivo substituto, além de membros do Órgão Especial e do Conselho da Magistratura.
O colégio eleitoral é o Tribunal Pleno, composto por todos os 70 desembargadores. Considerando as vacâncias por aposentadorias, falecimento e afastamento, 63 estão aptos a votar.
Candidatos à Mesa Diretora
Presidência:
- José Edivaldo Rocha Rotondano
- Jatahy Júnior
- Ivone Bessa Ramos
1ª Vice-Presidência
- José Cícero Landim Neto
- Nágila Maria Sales Brito
- Josevando Souza Andrade
2ª Vice-Presidência
- Carmem Lúcia Santos Pinheiro
- Mário Albiani Júnior
- Corregedoria-Geral da Justiça:
- Emílio Salomão Pinto Resedá
- Maria de Lourdes Pinho Medauar
Corregedoria do Foro Extrajudicial
- Pilar Célia Tobio Claro
- Julio Cezar Lemos Travessa
- Ouvidoria Judicial:
- Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel
- Baltazar Miranda Saraiva
- Alberto Raimundo Gomes dos Santos
