Tribunal de Justiça da Bahia divulga lista de aprovados em concurso | A TARDE

O resultado final dos candidatos aprovados no concurso público do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) foi divulgado nesta sexta-feira, 19. O total de 277 vagas vagas foi preenchido. Os cargos valem para atuação em Salvador e no interior baiano.

As avaliações foram realizadas em 23 de julho de 2023, com 61 vagas para a capital e 216 para as comarcas do TJ-BA em outras cidades do estado.

Os cargos são de Analista Judiciário (área judiciária - subescrivão), analista judiciário (área judiciária - oficial de Justiça avaliador); e técnico judiciário (escrevente de cartório).

Confira o resultado concurso clicando aqui.