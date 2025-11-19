Menu
MOBILIDADE

São iguais? Saiba diferença entre o BRT e o BRS em Salvador

Capital baiana vem apostando nos dois formatos para melhorar a mobilidade na cidade

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

19/11/2025 - 10:43 h | Atualizada em 19/11/2025 - 16:26
BRS deve começar a operarar a partir de 2026, complementando o BRT
BRS deve começar a operarar a partir de 2026, complementando o BRT -

Salvador vem ampliando a estratégia de mobilidade com dois modelos de transporte por ônibus: o BRT (Bus Rapid Transit) e o BRS (Bus Rapid Service). Embora utilizem o mesmo tipo de veículo, os sistemas têm características distintas e atendem propostas diferentes dentro da malha urbana.

As diferenças entre BRT e BRS

O BRT opera em corredores exclusivos, totalmente segregados do trânsito comum, com estações fechadas e pré-embarque obrigatório. Em Salvador, o trecho do BRT vai da Rodoviária até a Lapa e conta com 14 estações.

Já o BRS funciona como um expresso urbano mais flexível, combinando trechos em trânsito misto com faixas exclusivas ao longo do percurso. O embarque pode ocorrer tanto em estações estruturadas quanto diretamente nos ônibus, com pagamento ao motorista ou nos validadores internos — o que reduz custos e facilita a expansão do sistema.

A prefeitura prevê que o BRS comece a operar oficialmente em junho de 2026.

Linhas que operam "como BRS"

Mas, mesmo antes da implantação formal, Salvador já possui linhas que operam de forma similar ao BRS. A principal delas é a B2 Rodoviária x Rio Vermelho, que alterna entre trecho misto, faixas exclusivas e acesso ao corredor do BRT nas proximidades do Itaigara.

A linha que marcará a implantação oficial do sistema será a B6 Lapa x Aeroporto, que utilizará a Orla Atlântica e a Avenida Dorival Caymmi, conectando-se ao corredor do BRT na Pituba até chegar ao terminal aeroportuário.

Embarque e operação

O BRS terá estações modulares, posicionadas conforme a demanda. Em alguns pontos, haverá pré-embarque; em outros, o passageiro entrará no ônibus como em linhas convencionais. A flexibilidade é o diferencial em relação ao BRT, que opera de forma mais padronizada.

O que muda para o usuário?

Para quem utiliza o transporte público, a mudança mais perceptível estará:

  • na forma de embarque, que será variável conforme o ponto da linha;
  • no ganho de tempo, com viagens mais rápidas e previsíveis que as linhas tradicionais;
  • e na menor padronização em relação ao BRT, que segue um modelo mais rígido de operação.

Primeira estação do BRS será na Pituba

A primeira estação do BRS ficará na Praça Nossa Senhora da Luz (Pituba), onde já existe uma das estações do BRT. A Superintendência de Obras Públicas de Salvador (Sucop) abriu licitação para construir o equipamento.

Segundo o edital publicado no Diário Oficial do Município, o valor máximo previsto para a obra é de R$ 841.030,23, e o prazo de execução será de 120 dias após a assinatura da ordem de serviço.

