MOBILIDADE
BRT de Salvador: Estação Pirajá será ponto de partida para Orla e Gal Costa
Local deve receber mais de 190 ônibus para reforçar o sistema
Por Gabriela Araújo
A Estação Pirajá vai passar por uma renovação no sistema de transporte e está prestes a se tornar o ponto de partida do BRT de Salvador. O local vai abrigar uma nova estação do modal até julho de 2027.
O novo corredor será construído pelo governo da Bahia, segundo contou o secretário municipal de Mobilidade (Semob), Pablo Souza, ao Portal A TARDE. Ele explicou qual será o trajeto feito pelos ônibus elétricos.
“A gente tem um projeto que sai da Estação Pirajá, passa pela Avenida Gal Costa, Pinto de Aguiar e segue até a Orla. [...] O governo do Estado recebeu recurso para fazer esse corredor e o da 29 de março, que eles optaram por fazer um VLT”, disse.
Já a prefeitura da cidade ficará responsável por “operar as estações, cuidar da manutenção e também de oferecer as linhas de ônibus”. A expectativa é que o local receba mais 190 ônibus para atender as novas linhas e reforçar o sistema.
A nova linha chegará até o bairro de Itapuã, que ligará o local ao BRS Orla Norte, outro sistema de transporte que está sendo desenvolvido pelo governo soteropolitano.
O projeto desenvolvido pela gestão municipal também contemplará a instalação de 12 estações, que passará pelas seguintes linhas:
- Pirajá;
- Granjas Rurais;
- Sussuarana;
- Pau da Lima;
- São Marcos;
- Nova Sussuarana;
- São Rafael;
- Mandu.
Estação Pinto de Aguiar
- UCSAL (Universidade de Católica de Salvador);
- Greenville;
- Patamares.
Integração com o metrô
Com a chegada do sistema BRT à Estação Pirajá, o modal também facilitará o acesso dos usuários ao metrô de Salvador, visto que no terminal existe uma estação deste modelo de transporte desde 2015.
