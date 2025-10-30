BRT de Salvador: Estação Pirajá será ponto de partida para Orla e Gal Costa

BRT passando pelo Caminho das Árvores Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE Data: 29/09/2023 - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

A Estação Pirajá vai passar por uma renovação no sistema de transporte e está prestes a se tornar o ponto de partida do BRT de Salvador. O local vai abrigar uma nova estação do modal até julho de 2027.

O novo corredor será construído pelo governo da Bahia, segundo contou o secretário municipal de Mobilidade (Semob), Pablo Souza, ao Portal A TARDE. Ele explicou qual será o trajeto feito pelos ônibus elétricos.

“A gente tem um projeto que sai da Estação Pirajá, passa pela Avenida Gal Costa, Pinto de Aguiar e segue até a Orla. [...] O governo do Estado recebeu recurso para fazer esse corredor e o da 29 de março, que eles optaram por fazer um VLT”, disse.

Já a prefeitura da cidade ficará responsável por “operar as estações, cuidar da manutenção e também de oferecer as linhas de ônibus”. A expectativa é que o local receba mais 190 ônibus para atender as novas linhas e reforçar o sistema.

A nova linha chegará até o bairro de Itapuã, que ligará o local ao BRS Orla Norte, outro sistema de transporte que está sendo desenvolvido pelo governo soteropolitano.

O projeto desenvolvido pela gestão municipal também contemplará a instalação de 12 estações, que passará pelas seguintes linhas:

Pirajá;

Granjas Rurais;

Sussuarana;

Pau da Lima;

São Marcos;

Nova Sussuarana;

São Rafael;

Mandu.

Estação Pinto de Aguiar

UCSAL (Universidade de Católica de Salvador);

Greenville;

Patamares.

Integração com o metrô

Com a chegada do sistema BRT à Estação Pirajá, o modal também facilitará o acesso dos usuários ao metrô de Salvador, visto que no terminal existe uma estação deste modelo de transporte desde 2015.