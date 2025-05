Lauro de Freitas deve ganhar BRT em substituição ao metrô

BRT de Lauro de Freitas deve ter ônibus 100% elétricos, como os que já circulam na integração com o metrô - Foto: Divulgação

O município de Lauro de Freitas deve ganhar, nos próximos anos, um novo modal de transporte. Um BRT, como o que já existe em Salvador, deve ser implantado na cidade, ligando a Estação Aeroporto do metrô ao Terminal Rodoviário de Portão.

O projeto prevê o BRT com uma extensão de 7,3 km e 11 paradas, totalmente pela BA-099, no trecho conhecido como Estrada do Coco, na região central de Lauro de Freitas. O sistema funcionaria 100% com corredores exclusivos e ônibus elétricos com saídas à esquerda.

A iniciativa do governo da Bahia visa resolver parte de um problema crônico de transporte em Lauro de Freitas. No futuro, a gestão estadual não descarta inclusive a implantação de um VLT (veículo leve sobre trilhos) na cidade.

O Portal A TARDE já havia revelado, em agosto de 2024, que o sonho de uma nova estação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas (SMSL) estava engavetado na Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB). Estudos realizados pela gestão estadual apontaram que não há demanda suficiente para a construção da nova parada.

Naquela oportunidade, a presidente da CTB, Ana Cláudia Nascimento, revelou ao Portal A TARDE que a tendência era substituir a “Estação Lauro de Freitas” por um shuttle, com ônibus elétricos que rodariam de forma circular, da Estação Aeroporto ao Terminal de Portão através da Estrada do Coco, e retornando via Rua Gerino de Souza Filho, mais conhecida como Estrada do Trabalhador.

Essa ideia evoluiu, entre a CTB e a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur), para o BRT. Parte dos estudos já foi realizado, mas o projeto ainda deve ser concluído nos próximos meses.