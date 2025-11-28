FENAGRO
Estudantes da Bahia expõem produtos das escolas-fábricas na Fenagro
Produtos estarão expostos no stand da SEC, localizado no Espaço+Bahia
Por Redação
A 34ª edição da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro), que acontece entre 29 de novembro e 7 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, contará com a apresentação de produtos desenvolvidos por estudantes e professores das escolas-fábricas da rede estadual de ensino da Bahia.
Além de degustar, o público poderá conhecer melhor sobre o processo de produção dos itens e se informar sobre o trabalho desenvolvido nos centros de educação profissional e tecnológica do Estado.
Dentre os diversos produtos que estarão expostos no stand da Secretaria da Educação do Estado (SEC), localizado no Espaço+Bahia, estão Iogurte, hambúrguer de carne do sol, requeijão, geleias, doces, sabonete líquido, hidratante corporal, artigos de couro e chocolates.
As escolas-fábricas são espaços de aprendizagem formal de educação, onde os estudantes vivenciam processos de criação e prática dos conhecimentos. Elas se destacam por promover a formação de competências em diversas áreas, fortalecendo a integração entre produção local, identidade e turismo.
A programação da SEC na Fenagro também inclui apresentações de projetos de iniciação científica e de desenvolvimento de tecnologias dos estudantes do Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP) do Semiárido Nordeste II, de Ribeira do Pombal. Os projetos estão relacionados aos cursos técnicos do Eixo Tecnológico Recursos Naturais, que são Agricultura, Agroecologia, Agronegócio, Agropecuária e Zootecnia.
Visitação de estudantes
A SEC também levará ao evento, entre 1º e 5 de dezembro, 585 estudantes de escolas estaduais dos municípios de Feira de Santana, Inhambupe, Olindina, Irará, Sátiro Dias, Aramari, Cardeal da Silva e Alagoinhas.
A iniciativa tem o objetivo de enriquecer o conhecimento dos estudantes, que poderão conhecer diferentes espaços com exposições de animais, maquinários agrícolas, tecnologias e produtos de diferentes cadeias produtivas.
As escolas-fábricas participantes são:
- Escola-Fábrica da Fruticultura, do Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP) da Chapada Diamantina, em Wagner;
- Escola-Fábrica do Chocolate Litoral Sul, do Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) da Floresta do Cacau e do Chocolate Milton Santos, em Arataca;
- Escola-Fábrica do Chocolate Deíze Silva Santana, do CEEP do Chocolate Nelson Schaun, em Ilhéus;
- Escola-Fábrica da Carne do Sol, do CETEP do Vale do Jiquiriçá, em Itororó;
- Escola-Fábrica do Laticínio, do CETEP do Vale do Jiquiriçá, em Amargosa;
- Escola-Fábrica do Couro, do CETEP da Bacia do Jacuípe Professor Luiz Carlos Araújo, em Ipirá;
- Escola-Fábrica do Requeijão, do Colégio Estadual Professor Carlos Valadares, em Santa Bárbara;
- Escola-Fábrica de Laticínio, do CETEP de Vitória da Conquista.
