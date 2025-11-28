Estudantes da Bahia expõem produtos das escolas-fábricas na Fenagro - Foto: Imagem ilustrativa: Diego Cardoso

A 34ª edição da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro), que acontece entre 29 de novembro e 7 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, contará com a apresentação de produtos desenvolvidos por estudantes e professores das escolas-fábricas da rede estadual de ensino da Bahia.

Além de degustar, o público poderá conhecer melhor sobre o processo de produção dos itens e se informar sobre o trabalho desenvolvido nos centros de educação profissional e tecnológica do Estado.

Dentre os diversos produtos que estarão expostos no stand da Secretaria da Educação do Estado (SEC), localizado no Espaço+Bahia, estão Iogurte, hambúrguer de carne do sol, requeijão, geleias, doces, sabonete líquido, hidratante corporal, artigos de couro e chocolates.

As escolas-fábricas são espaços de aprendizagem formal de educação, onde os estudantes vivenciam processos de criação e prática dos conhecimentos. Elas se destacam por promover a formação de competências em diversas áreas, fortalecendo a integração entre produção local, identidade e turismo.

A programação da SEC na Fenagro também inclui apresentações de projetos de iniciação científica e de desenvolvimento de tecnologias dos estudantes do Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP) do Semiárido Nordeste II, de Ribeira do Pombal. Os projetos estão relacionados aos cursos técnicos do Eixo Tecnológico Recursos Naturais, que são Agricultura, Agroecologia, Agronegócio, Agropecuária e Zootecnia.

Visitação de estudantes

A SEC também levará ao evento, entre 1º e 5 de dezembro, 585 estudantes de escolas estaduais dos municípios de Feira de Santana, Inhambupe, Olindina, Irará, Sátiro Dias, Aramari, Cardeal da Silva e Alagoinhas.

A iniciativa tem o objetivo de enriquecer o conhecimento dos estudantes, que poderão conhecer diferentes espaços com exposições de animais, maquinários agrícolas, tecnologias e produtos de diferentes cadeias produtivas.

As escolas-fábricas participantes são: