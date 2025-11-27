PORTAL MUNICÍPIOS
Cidades baianas consolidam Plano Municipal de Educação para os próximos 10 anos
Secretarias municipais de Educação convocam a sociedade para dialogar sobre futuro da educação
Prefeitos, vereadores, educadores, estudantes e comunidades de 12 municípios baianos estão se reunindo em audiências públicas para avaliar os Planos Municipais de Educação (PME) em vigência e planejarem a construção da nova política que estabelecerá metas e estratégias educacionais municipais para os próximos 10 anos.
As sessões são promovidas pelas secretarias de Educação das cidades participantes do Projeto Educação Continuada, desenvolvido pela Bracell em parceria técnica com o Instituto Chapada de Educação e Pesquisa (ICEP).
O ciclo de audiências, iniciado no último dia 24, segue até 12 de dezembro e representa uma oportunidade de diálogo com a sociedade sobre os avanços, desafios e prioridades da educação municipal. Nesses encontros, os participantes avaliam o PME anterior, destacando o que deu certo e o que ainda precisa avançar.
“Estamos realizando um trabalho conjunto para apoiar e fortalecer as gestões municipais no monitoramento, avaliação e construção dos seus PMEs. Sabemos que o desafio é grande, mas, com a colaboração e a mobilização de diversos setores, os municípios têm conseguido avançar. A Bracell segue contribuindo com esse processo”, reforça a especialista em Responsabilidade Social da Bracell, Milena Oliveira.
As audiências estão sendo promovidas pelas secretarias de Educação dos municípios de Alagoinhas, Aporá, Araçás, Aramari, Cachoeira, Cardeal da Silva, Conde, Entre Rios, Inhambupe, Itanagra, Ouriçangas e Terra Nova.
Milena destaca ainda que esta ação integra o eixo de mobilização sociopolítica do Projeto Educação Continuada, que é desenvolvido há 11 anos pela empresa e prevê ainda apoio aos municípios na garantia da formação continuada de profissionais da educação, contribuindo para consolidar uma política pública municipal de formação vinculada às práticas profissionais dos educadores e à melhoria da educação básica. Em 2024, a iniciativa alcançou, direta e indiretamente, cerca de 29 mil educadores, estudantes e familiares nos 12 municípios.
Encontros para a escuta das famílias
Com o objetivo de promover uma ampla e qualificada participação social no monitoramento, avaliação e construção do novo Plano Municipal de Educação, os 12 municípios que integram o Projeto Educação Continuada desenvolveram, ao longo do ano, diversas ações de mobilização sociopolítica, com destaque para os encontros com familiares de estudantes e representantes da sociedade civil.
“Neste momento, estamos mobilizando as redes de ensino e as comunidades para que participem ativamente das audiências. É necessário que isso aconteça de forma ampla, oportunizando o debate, a escuta e a participação de todos”, explica o coordenador de mobilização sociopolítica do projeto, Claudilson Souza.
