Qualidade da Educação de Luís Eduardo Magalhães vira referência na Bahia

Alunos contam com kits de uniformes escolares com cinco peças - Foto: Divulgação

A Educação de Luís Eduardo Magalhães já é uma referência no estado, visto os resultados dos índices apresentados pelo Instituto Aquila, que conferiu ao município o Prêmio Cidade Excelente da Bahia 2025, entre as cidades com população acima de 100 mil habitantes, ficando à frente da capital, Salvador. Hoje o Município tem 95% de seus alunos alfabetizados.

Este prêmio é fruto do trabalho que vem sendo realizado pelo atual governo municipal, que tem adotado a Educação como prioridade. “Acredito que a única coisa que realmente tem o poder de mudar as famílias e, por consequência a cidade, é a educação. Um filho formado eleva o padrão de vida de uma casa com certeza”, diz o prefeito Junior Marabá.

Com duas frentes de pensamento – que são os recursos para o aprendizado e a alimentação dos alunos, o prefeito Marabá tem repetido que “criança com fome não aprende” e que “a igualdade social tem que começar na sala de aula”. Palavras que se transformaram em ações, que transformaram a vida dos mais de 22 mil alunos da Rede Municipal.

Ações que fazem a diferença

Desde o início do primeiro mandato do prefeito Marabá os alunos da Rede Municipal, ao ingressar nas escolas recebem uma fruta ou uma vitamina como desjejum, para que não entrem na sala de aula de estômago vazio. Os alunos também recebem diariamente uma merenda cuidadosamente balanceada por nutricionistas. Os alunos de tempo integral recebem cinco refeições por dia.

“Minhas crianças não assistem aula de barriga vazia. Temos que ter essa preocupação, por que nem todos os alunos têm a mesma condição. Isso a gente vê também no fardamento e nos materiais. Tinha aluno que chegava com uma roupinha mais simples, trazendo seu pouco material numa sacolinha de mercado. Acabamos com isso também. Aqui, na hora de aprender, todos os alunos têm que ser iguais”, disse o prefeito.

| Foto: Divulgação

Esse pensamento de prover a igualdade nas salas de aula levou o prefeito Marabá a entregar kits de uniformes escolares com cinco peças – duas camisas, um moletom, uma calça e um short, uma mochila e um kit de material escolar – com caderno, agenda, lápis de cor, giz de cera, cola, régua, canetas, borracha e outros materiais, sempre adequados para cada série. Cada kit tem em média 30 itens.

“Hoje os mais de 22 mil alunos recebem mochila, uniforme completo e todos recebem o mesmo material escolar. E em 2026 vamos entregar também o tênis escolar, deixando todos iguais na sala de aula. Isso é muito importante. Quem nunca se sentiu mal por estar com aquela roupa surrada ou um tênis mais ou menos? Imagina isso na cabeça de uma criança todo dia. Isso aqui acabou”, disse o prefeito Marabá.

Diferenciais que elevam a educação

O município líder em educação do estado também conta com uma escola Cívico Militar, localizada no bairro Santa Cruz. A escola Onero Costa da Rosa é fruto de uma parceria entre a prefeitura do município e a Polícia Militar do Estado. A unidade, que atende estudantes do 6° ao 9° ano, de 11 a 14 anos de idade, já conta com 1003 alunos matriculados.

Luís Eduardo Magalhães também dispõe, desde o final da pandemia, de um Centro de Reforço Escolar, que funciona no contra turno dos alunos e um Núcleo de Acompanhamento Psicopedagógico, o NAP. “Iniciamos com o centro de reforço e com o NAP logo após a pandemia para ajudar os alunos após tanto tempo fora das salas de aula. Daí entendemos a importância destas unidades e decidimos continuar. Hoje são de grande ajuda para os alunos”, concluiu o prefeito Junior Marabá.