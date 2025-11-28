RMS
Lauro de Freitas realiza corrida inclusiva com kits gratuitos
Corrida e caminhada contemplam diferentes perfis atléticos e faixas etárias
Por Redação
A 1ª Corrida da Igualdade é realizada neste domingo, 30, com largada às 6h, no Ginásio Municipal de Esportes, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. A corrida oferece duas modalidades: um percurso de 5 km para corrida e outro de 1,5 km para caminhada, garantindo a participação de pessoas com diferentes perfis atléticos.
Leia Também:
A iniciativa, promovida pela Prefeitura de Lauro de Freitas, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer, Juventude e Esporte (SECULJE), é uma ação do Programa Esporte Cidadão.2 e foi pensada para ser plenamente acessível, inclusive para Pessoas com Deficiência (PcD).
Os kits do atleta, compostos por número de peito e camisa do evento, serão distribuídos gratuitamente aos 1.300 primeiros inscritos que comparecerem ao local. A retirada acontecerá no próprio domingo do evento, a partir das 5h da manhã, mediante a apresentação de documento oficial com foto.
Atletas PcD devem apresentar também laudo médico no ato da retirada. Menores de 18 anos deverão estar acompanhados por um responsável legal. A organização recomenda que todos os participantes realizem uma avaliação médica prévia antes da prova.
No local, os participantes terão acesso a postos de hidratação, equipe de apoio, segurança e uma equipe com ambulância posicionada em pontos estratégicos. Ao final do percurso, todos os atletas receberão medalha de participação.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes