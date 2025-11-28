Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Concurso Jovem Jornalista ganha destaque na Alba

Evento foi promovido no último dia 18, dentro do programa A Tarde Educação, do Grupo A TARDE

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

28/11/2025 - 12:20 h | Atualizada em 28/11/2025 - 12:47
Angelo Coronel Filho protocolou Moção de Aplauso, na Alba, em homenagem ao Gripo A TARDE
Angelo Coronel Filho protocolou Moção de Aplauso, na Alba, em homenagem ao Gripo A TARDE -

O Concurso Cultural Jovem Jornalista, promovido pelo Grupo A TARDE no último 18 de novembro, dentro do programa A Tarde Educação, foi motivo de uma Moção de Aplauso protocolada pelo deputado estadual Angelo Coronel Filho (PSD), na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

“O Concurso Cultural Jovem Jornalista representa a manifestação mais visível do empenho contínuo do Jornal A Tarde em incentivar o pensamento crítico, a criatividade, a autonomia intelectual e o protagonismo estudantil”, afirmou o parlamentar.

Coronel Filho ainda ressaltou que, ao longo dos últimos sete anos, o projeto tem mobilizado escolas, municípios, gestores públicos, professores e estudantes de diferentes níveis de ensino.

"[...] Construindo uma sólida rede de educomunicação e fortalecendo o papel do jornalismo como instrumento pedagógico vivo, capaz de dialogar com a sala de aula, o território e o mundo".

O Concurso

Este ano, o tema do evento foi "SOS: se a Terra gritasse, o que ela diria?", estimulando a pesquisa, o debate público e a consciência socioambiental entre crianças, jovens e adultos.

O certame final reuniu 12 concorrentes acompanhados por seus professores-orientadores, disputando em quatro categorias: Tirinhas (1º ao 5º ano), Videorreportagem (6º ao 9º ano), Artigo de Opinião (Ensino Médio) e Crônica (EJA).

Tags:

Alba Angelo Coronel Filho Concurso Jovem Jornalista Educação grupo A Tarde Moção de Aplauso

