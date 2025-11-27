Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Concurso Jovem Jornalista recebe homenagem na Câmara dos Deputados

Pedido de moção de aplausos ao Grupo A TARDE partiu do deputado Diego Coronel (PSD)

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

27/11/2025 - 8:03 h | Atualizada em 27/11/2025 - 8:48
Deputado federal Diego Coronel (PSD-BA), autor da proposta
Deputado federal Diego Coronel (PSD-BA), autor da proposta

O Grupo A TARDE pode receber uma homenagem na Câmara dos Deputados. O parlamentar Diego Coronel (PSD-BA) registrou na Casa um pedido de Moção de Aplauso ao Grupo pela realização da sétima edição do Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ).

O evento aconteceu no último dia em 18 de novembro, no Teatro Sesc Casa do Comércio, em Salvador.

A edição deste ano teve como tema “SOS: se a Terra gritasse, o que ela diria?” e, segundo Diego Coronel, convocou estudantes da rede pública de todas as regiões da Bahia a refletirem sobre o futuro do planeta a partir da sua própria vivência.

"A iniciativa reafirma o valor da educação como caminho de libertação e cidadania, aproximando o jornalismo da sala de aula e fazendo da comunicação uma ponte entre sonho e oportunidade", disse o parlamentar no pedido.

Jornal A TARDE vence Prêmio Abapa de Jornalismo
A TARDE Educação promove formação sobre trânsito em Cruz das Almas
Editor de política de A TARDE vence Prêmio Jânio Lopo pela terceira vez

Ao reconhecer o esforço de estudantes, professores e gestores, o Concurso Cultural Jovem Jornalista cumpre o papel de revelar potencialidades, fortalecer identidades e mostrar ao Brasil a força criativa da juventude baiana", completou.

Ainda de acordo com ele, a Moção de Aplauso ao Grupo A TARDE e ao Programa A TARDE Educação é justa e se torna necessária pelo seu impacto pedagógico, social, cultural e humano.

Bahia Câmara dos Deputados Concurso Jovem Jornalista Diego Coronel Educação grupo A Tarde

x