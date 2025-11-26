Menu
Jornal A TARDE vence Prêmio Abapa de Jornalismo

Marcos Vinicius foi premiado por matéria sobre o tarifaço

Redação

Por Redação

26/11/2025 - 21:59 h | Atualizada em 26/11/2025 - 22:56
Marcos Vinicius, vencedor do Prêmio Abapa 2025
Marcos Vinicius, vencedor do Prêmio Abapa 2025

O Jornal A TARDE foi o vencedor da noite da 5ª edição do Prêmio Abapa de Jornalismo, promovido pela Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), nesta quarta-feira, 26. O repórter Marcos Vinicius venceu na categoria 'Profissional - Jornal', voltada para matérias que foram publicadas em veículos impressos.

O prêmio conta com o apoio da Secretaria de Comunicação do Estado da Bahia (Secom) e Associação Bahiana de Imprensa (ABI). O repórter, que também colaboradora da coluna de Levi Vasconcelos, falou sobre a premiação. A matéria vencedora foi 'Tarifaço de Trump não atinge algodão sustentável da Bahia'.

“Assim como eu, vários jornalistas do Grupo A Tarde foram premiados este ano em diferentes nichos, e esse reconhecimento chega para somar. Este prêmio só foi possível graças ao espaço e à liberdade que o jornal oferece para que profissionais jovens, como eu, possam produzir matérias sobre agronegócio. Ser promovido este ano de estagiário a repórter já foi um marco na minha trajetória e receber este prêmio tem a mesma importância na minha vida profissional", afirmou.

Ver todas

