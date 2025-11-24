Vereador destaca impacto do Concurso Jovem Jornalista na educação baiana

Vereador Ricardo Almeida - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Durante a 79ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Salvador (CMS), o vereador Ricardo Almeida (DC) parabenizou o Grupo A TARDE pela realização do Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ) 2025, promovido no último dia 18, no Teatro Sesc Casa do Comércio, na capital baiana.

Em seu pronunciamento, o edil ressaltou o impacto social da iniciativa, que já transformou a vida de milhares de estudantes, professores, gestores e integrantes da comunidade escolar em toda a Bahia.

“Quero dar os parabéns ao Grupo A TARDE, que há sete anos faz o Concurso Cultural Jovem Jornalista, iniciativa do Programa A TARDE Educação, que transforma a vida de milhares de estudantes, professores, gestores e toda a comunidade escolar da Bahia. O Grupo A TARDE está de parabéns pela iniciativa de criar esse programa tão importante para descobrir e desenvolver talentos”, destacou Almeida.

Neste ano, o CCJJ, promovido pelo Programa A TARDE Educação, trouxe o tema “SOS: se a Terra gritasse, o que ela diria?”, convidando os estudantes a refletirem sobre os impactos das mudanças climáticas no cotidiano. Ao todo, foram premiados 24 estudantes e professores-orientadores, responsáveis por produções em quatro categorias:

Tirinhas;

Videorreportagem;

Artigo de Opinião;

Crônica.

