EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA
Importância do debate étnico-racial é destacada por educadores baianos
Promovido pelo A TARDE Educação, o II Encontro de Educação 2025 reuniu gestores e especialistas em Salvador
Os debates sobre educação antirracista marcaram o II Encontro de Educação 2025, realizado nesta quinta-feira, 27, pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, no Espaço Mário Cravo, no Sesc Casa do Comércio, em Salvador. Representantes de municípios, instituições estaduais e equipes articuladoras do Programa reforçaram a importância de fortalecer práticas pedagógicas que promovam cidadania, identidade e equidade racial nas escolas. Confira.
Rita Bastos - Secretária Municipal de Educação de Alagoinhas
"Nós estamos no novembro negro, mas nós não podemos só trabalhar essa temática no novembro negro. Nós precisamos colocar já nas nossas unidades escolares, já a partir da jornada pedagógica, essa temática importante. Precisamos que os nossos estudantes se sintam valorizados. Só temos que agradecer ao Jornal A TARDE por ter nos dado essa oportunidade de participar de encontros tão ricos e com temáticas tão importantes nos dias atuais".
Leia Também:
Zilmar Paixão - Coordenadora de segurança e educação para o trânsito do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA)
"Participei do I Encontro de Educação, foi maravilhoso e esse não está sendo diferente. Então, primeiramente, parabenizar o Jornal A TARDE pela iniciativa, através do Programa A TARDE Educação e, para nós do Detran, que trabalhamos com educação para o trânsito, o tema não foge porque é um tema de cidadania. Nós precisamos reforçar, precisamos que os educadores reforcem isso nas escolas, como a gente faz com educação para o trânsito, para que tenhamos no futuro uma sociedade mais justa, mais humana, em todos os âmbitos".
Vanessa Magalhães - Articuladora do A TARDE Educação, em Salvador
"Para a rede municipal de Salvador é de grande relevância esse tema, uma vez que também é um tema da nossa jornada pedagógica do ano letivo de 2025. Salvador tem frente de trabalho e políticas públicas sendo implementadas em andamento, que está sendo implementada há longos anos, com uma comandoria de educação étnico-racial específica que trata desse tema. Então, é de grande relevância para as nossas crianças negras, pretas, da sociedade soteropolitana".
Jandiara Bittencourt - Articuladora do A TARDE Educação, em Simões Filho
"A parceria do A TARDE Educação com os municípios é muito importante. Nesses encontros analisamos as nossas práticas pedagógicas, verificamos como cada município está se desenvolvendo e as coisas boas são reproduzidas. Então, vamos refletir em torno disso e começamos a desenvolver novas práticas que venham a agregar, porque tudo é processual. Nós não podemos falar em educação antirracista sem pensar em algo a longo prazo. Iniciamos hoje e vamos dando sequência. E há meses atrás o A TARDE Educação fez esse primeiro encontro e, a partir daí, em Simões Filho foi colocada a pasta de etnias raciais e começamos a desenvolver alguns projetos, inclusive nas escolas quilombolas que nós temos. E está sendo bem produtivo".
Viderlane Oliveira - Articuladora do A TARDE Educação, em Lençóis
"Foi maravilhoso. Tanto as palestrantes, as perspectivas que elas trouxeram, quanto às contribuições da gente que estava na plateia. Essas formações que o A TARDE tem trazido, todo esse movimento, que traz aí os caminhos que a gente pode trilhar e os exemplos clareiam muito o que a gente vem buscando no município, que é justamente nessa diretriz de trazer para o nosso currículo, de construir a nossa diretriz, o nosso currículo afro-centrado e quilombola, porque é preciso. Temos comunidades quilombolas reconhecidas no município, então para a gente é enriquecedor".
Lindinalva de Oliveira - Articuladora do A TARDE Educação, em Cachoeira
"Cachoeira tem uma das maiores concentrações quilombolas do país. Nós temos 18 comunidades quilombolas. Então, existe uma preocupação e uma sensibilidade muito grande em desenvolver nas escolas uma educação humanizada com foco nesse tema de educação antirracista. É algo que precisa realmente ser debatido, combatido e enfrentado dentro das escolas, para que o aprendizado venha a ser, de fato, eficiente".
O II Encontro de Educação conta com o apoio da Secretaria da Educação do Estado (SEC), Autoridade Portuária Federal na Bahia (Codeba), Bahiagás, Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA).
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes