Importância do debate étnico-racial é destacada por educadores baianos

Promovido pelo A TARDE Educação, o II Encontro de Educação 2025 reuniu gestores e especialistas em Salvador - Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Os debates sobre educação antirracista marcaram o II Encontro de Educação 2025, realizado nesta quinta-feira, 27, pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, no Espaço Mário Cravo, no Sesc Casa do Comércio, em Salvador. Representantes de municípios, instituições estaduais e equipes articuladoras do Programa reforçaram a importância de fortalecer práticas pedagógicas que promovam cidadania, identidade e equidade racial nas escolas. Confira.

Rita Bastos - Secretária Municipal de Educação de Alagoinhas

Rita Bastos | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

"Nós estamos no novembro negro, mas nós não podemos só trabalhar essa temática no novembro negro. Nós precisamos colocar já nas nossas unidades escolares, já a partir da jornada pedagógica, essa temática importante. Precisamos que os nossos estudantes se sintam valorizados. Só temos que agradecer ao Jornal A TARDE por ter nos dado essa oportunidade de participar de encontros tão ricos e com temáticas tão importantes nos dias atuais".

Zilmar Paixão - Coordenadora de segurança e educação para o trânsito do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA)

Zilmar Paixão | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

"Participei do I Encontro de Educação, foi maravilhoso e esse não está sendo diferente. Então, primeiramente, parabenizar o Jornal A TARDE pela iniciativa, através do Programa A TARDE Educação e, para nós do Detran, que trabalhamos com educação para o trânsito, o tema não foge porque é um tema de cidadania. Nós precisamos reforçar, precisamos que os educadores reforcem isso nas escolas, como a gente faz com educação para o trânsito, para que tenhamos no futuro uma sociedade mais justa, mais humana, em todos os âmbitos".

Vanessa Magalhães - Articuladora do A TARDE Educação, em Salvador

Vanessa Magalhães | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

"Para a rede municipal de Salvador é de grande relevância esse tema, uma vez que também é um tema da nossa jornada pedagógica do ano letivo de 2025. Salvador tem frente de trabalho e políticas públicas sendo implementadas em andamento, que está sendo implementada há longos anos, com uma comandoria de educação étnico-racial específica que trata desse tema. Então, é de grande relevância para as nossas crianças negras, pretas, da sociedade soteropolitana".

Jandiara Bittencourt - Articuladora do A TARDE Educação, em Simões Filho

Jandiara Bittencourt | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

"A parceria do A TARDE Educação com os municípios é muito importante. Nesses encontros analisamos as nossas práticas pedagógicas, verificamos como cada município está se desenvolvendo e as coisas boas são reproduzidas. Então, vamos refletir em torno disso e começamos a desenvolver novas práticas que venham a agregar, porque tudo é processual. Nós não podemos falar em educação antirracista sem pensar em algo a longo prazo. Iniciamos hoje e vamos dando sequência. E há meses atrás o A TARDE Educação fez esse primeiro encontro e, a partir daí, em Simões Filho foi colocada a pasta de etnias raciais e começamos a desenvolver alguns projetos, inclusive nas escolas quilombolas que nós temos. E está sendo bem produtivo".

Viderlane Oliveira - Articuladora do A TARDE Educação, em Lençóis

Viderlane Oliveira | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

"Foi maravilhoso. Tanto as palestrantes, as perspectivas que elas trouxeram, quanto às contribuições da gente que estava na plateia. Essas formações que o A TARDE tem trazido, todo esse movimento, que traz aí os caminhos que a gente pode trilhar e os exemplos clareiam muito o que a gente vem buscando no município, que é justamente nessa diretriz de trazer para o nosso currículo, de construir a nossa diretriz, o nosso currículo afro-centrado e quilombola, porque é preciso. Temos comunidades quilombolas reconhecidas no município, então para a gente é enriquecedor".

Lindinalva de Oliveira - Articuladora do A TARDE Educação, em Cachoeira

Lindinalva de Oliveira | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

"Cachoeira tem uma das maiores concentrações quilombolas do país. Nós temos 18 comunidades quilombolas. Então, existe uma preocupação e uma sensibilidade muito grande em desenvolver nas escolas uma educação humanizada com foco nesse tema de educação antirracista. É algo que precisa realmente ser debatido, combatido e enfrentado dentro das escolas, para que o aprendizado venha a ser, de fato, eficiente".

