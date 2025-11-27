Menu
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA

Especialistas destacam práticas antirracistas no II Encontro de Educação

Evento promovido pelo Programa A TARDE Educação acontece no Sesc Casa do Comércio, em Salvador

Por Loren Beatriz Sousa

27/11/2025 - 10:39 h | Atualizada em 27/11/2025 - 11:16
Participantes do II Encontro de Educação 2025
O II Encontro de Educação 2025, promovido pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, foi realizado nesta quinta-feira, 27, no Espaço Mário Cravo, localizado no Sesc Casa do Comércio, em Salvador.

Nesta edição, o evento apresentou o tema “Antirracismo e a construção de uma sociedade transformadora”, reforçando o compromisso do Programa com a formação continuada e o debate de estratégias educacionais voltadas à equidade racial. A abertura contou com a mediação da pedagoga do A TARDE Educação e mestre em Educação, Letícia Menezes.

Participantes do II Encontro de Educação 2025
Participantes do II Encontro de Educação 2025 | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Com programação até as 17h, o encontro é voltado exclusivamente para secretários de Educação, professores, articuladores, representantes dos Núcleos Territoriais de Educação (NTEs) e parceiros do Programa.

No período da manhã, a mesa-redonda com o tema “Tecendo caminhos antirracistas: o papel da educação e da memória para transformação social”, foi conduzida por Jéssica Gouveia, pedagoga e mestranda em Educação pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), e Valéria Lima, jornalista e diretora executiva do Instituto da Mulher Negra Mãe Hilda Jitolu.

Segundo Valéria, a proposta do debate é dialogar na perspectiva histórica, considerando que existem organizações que desenvolvem as questões étnico-raciais na educação muito antes da existência da Lei 10.639, que estabelece a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas de educação básica

“A ideia é trazer e apresentar para os professores essa perspectiva histórica, mostrar como isso vem acontecendo ao longo do tempo e quais são as estratégias e possibilidades para desenvolver essas temáticas em sala de aula atualmente, compreendendo o que é exatamente cultura negra. Diferenciar, inclusive, a questão da religiosidade, quebrar um pouco o preconceito que existe nesse sentido, para que cada vez mais professores estejam preparados de forma adequada para trabalhar essas temáticas em sala de aula e formar cada vez profissionais melhores, porque a educação básica é o início da formação dos futuros profissionais”, disse.

Valéria Lima, jornalista e diretora executiva do Instituto da Mulher Negra Mãe Hilda Jitolu
Valéria Lima, jornalista e diretora executiva do Instituto da Mulher Negra Mãe Hilda Jitolu | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Já com um olhar voltado ao antirracismo e à perspectiva de transformação na sociedade, Jéssica Gouveia abordou o conceito e a estrutura do racismo no Brasil.

“O racismo é uma estrutura da sociedade, e essa é a base da minha fala: dizer que a educação pode ser o espaço de movimentação desse racismo, mas ela também pode ser esse espaço de ruptura. Então, eu acho que a ideia é trazer esse antirracismo como prática para que os professores entendam que eles podem, através de suas práticas pedagógicas, dentro desse espaço escolar, dentro de uma construção de currículo, construir e medir formas de romper com essas lógicas”.

Jéssica Gouveia, pedagoga e mestranda em Educação pela Universidade Federal da Bahia (UFBA)
Jéssica Gouveia, pedagoga e mestranda em Educação pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

No turno da tarde, a arteterapeuta e educadora Flávia Lopes e a artista textil, designer e mestra em Artes Visuais Bartira Lobo irão conduzir atividades de criação, diálogo e experimentação artística voltados às trajetórias pedagógicas.

O II Encontro de Educação conta com o apoio da Secretaria da Educação do Estado (SEC), Autoridade Portuária Federal na Bahia (Codeba), Bahiagás, Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA).

x