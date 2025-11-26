Menu
EDUCAÇÃO
VEM AÍ!

Cidade do Saber recebe grande evento literário e cultural em dezembro

Encontro gratuito reúne escritores, oficinas e apresentações culturais

Loren Beatriz Sousa

Por Loren Beatriz Sousa

26/11/2025 - 13:30 h
Cidade do Saber recebe grande evento literário e cultural em dezembro
Cidade do Saber recebe grande evento literário e cultural em dezembro -

A primeira edição da FELIZCAM - Festa Literária de Camaçari - já tem data marcada. Nos dias 3 e 4 de dezembro, o evento toma os espaços culturais da Cidade do Saber com uma programação totalmente gratuita e aberta ao público.

A agenda reúne palestras, rodas de conversa, apresentações artísticas, oficinas, exposições, lançamentos de livros e atividades infantis, reunindo escritores locais e nacionais em uma grande celebração cultural e literária.

No primeiro dia, a FELIZCAM homenageia mestres da cultura popular camaçariense, como:

  • Bule-Bule - poeta e cordelista, que se consolidou como um dos maiores representantes da literatura oral brasileira;
  • Dona Bete - sambadeira, que lidera a Chegança Femininade Arembepe; Mestra Nildes (in memoriam), líder do grupo cultural Espermacete;
  • Seu Dadu - mestre Griô e produtor agroecológico da Comunidade Quilombola de Cordoaria;
  • Mestre Careca, que coordena o Boi Estrela de Barra do Jacuípe.

Realizada pela Prefeitura de Camaçari, através das Secretarias de Educação (Seduc) e Cultura (Secult), a FELIZCAM também promete movimentar o comércio local, fortalecer o turismo e se firmar como um novo marco no calendário cultural da cidade.

