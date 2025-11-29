A TARDINHA estreia com festa, brincadeiras e magia para as crianças

Fenagro tem opções para crianças - Foto: Bianca Carneiro / AG; A TARDE

A Fenagro 2025 nem começou oficialmente e já tem atração que virou queridinha das famílias: o Espaço A TARDINHA, criado para celebrar os 20 anos do histórico caderno infantil do Jornal A TARDE. A iniciativa inaugura uma nova experiência dentro da feira, com tardes inteiras dedicadas à criatividade, brincadeiras e atividades lúdicas até 7 de dezembro.

Tatiana, que vive a Fenagro há mais de duas décadas e já foi expositora de biopotes, voltou este ano apenas para aproveitar o evento com os filhos. Para ela, o impacto social do A TARDINHA é enorme.

“Se tivesse toda semana uma atração dessa em algum lugar da cidade seria ótimo. Isso tira muita criança da rua. Se cada bairro tivesse algo assim, muita coisa mudaria”, afirmou.

20 anos de história: o caderno que virou referência na Bahia

Nascido com a missão de estimular o hábito da leitura entre crianças, o A TARDINHA sempre tratou informação como aventura e descobertas.

Encartado aos sábados, o caderno se destacou pela linguagem acessível, divertida e inteligente — um projeto pioneiro na Bahia, que incluía até a participação dos pequenos leitores nas pautas.

Agora, duas décadas depois, essa trajetória ganha forma dentro da Fenagro, com um espaço físico dedicado a atividades que incentivam imaginação, expressão artística e convivência.

Programação diária: oficinas, circo, contação, dança e Papai Noel

A programação acontece diariamente, sempre a partir das 15h.

29/11 – Sábado

15h às 15h30 — Pintura artística e oficina de massinhas

16h às 17h30 — Show Recreativo com Ray Gramacho (brincadeiras e dança)

30/11 – Domingo

15h às 15h30 — Pintura de gravuras e oficinas de massinha

16h às 17h30 — Show de Circo com Tio Regis

1/12 – Segunda

15h às 15h30 — Oficina de garrafa sensorial, balões e pintura mágica

16h às 17h30 — Contação “Pililim, uma minhoca autista” com Ray Gramacho e Kaká Freitas

2/12 – Terça

15h às 15h30 — Boneca Tagarela e teatro de fantoche

16h às 17h30 — Show Recreativo com Tia Cris

3/12 – Quarta

15h às 15h30 — Pintura artística e brincadeiras

16h às 17h30 — Dance com VIC – Cia de Dança VG

4/12 – Quinta

15h às 15h30 — Pintura artística e oficina de balões

16h às 17h30 — Show Recreativo com Ray Gramacho

5/12 – Sexta

15h às 15h30 — Pintura, oficina de massinha e brincadeiras

16h às 17h30 — Show de Circo – segunda apresentação

6/12 – Sábado

15h às 15h30 — Brincadeiras e oficinas com Tia Cris

16h às 17h30 — Show com Tia Cris

7/12 – Domingo

15h às 15h30 — Chegada do Papai Noel e pintura artística

16h às 17h30 — Banda Folia com músicos fantasiados

Fenagro 2025

