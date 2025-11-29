FENAGRO
A TARDINHA estreia com festa, brincadeiras e magia para as crianças
Espaço infantil celebra 20 anos do caderno A TARDINHA com oficinas, circo, teatro, dança e programação diária gratuita dentro da Fenagro 2025
Por Iarla Queiroz
A Fenagro 2025 nem começou oficialmente e já tem atração que virou queridinha das famílias: o Espaço A TARDINHA, criado para celebrar os 20 anos do histórico caderno infantil do Jornal A TARDE. A iniciativa inaugura uma nova experiência dentro da feira, com tardes inteiras dedicadas à criatividade, brincadeiras e atividades lúdicas até 7 de dezembro.
Tatiana, que vive a Fenagro há mais de duas décadas e já foi expositora de biopotes, voltou este ano apenas para aproveitar o evento com os filhos. Para ela, o impacto social do A TARDINHA é enorme.
“Se tivesse toda semana uma atração dessa em algum lugar da cidade seria ótimo. Isso tira muita criança da rua. Se cada bairro tivesse algo assim, muita coisa mudaria”, afirmou.
20 anos de história: o caderno que virou referência na Bahia
Nascido com a missão de estimular o hábito da leitura entre crianças, o A TARDINHA sempre tratou informação como aventura e descobertas.
Encartado aos sábados, o caderno se destacou pela linguagem acessível, divertida e inteligente — um projeto pioneiro na Bahia, que incluía até a participação dos pequenos leitores nas pautas.
Agora, duas décadas depois, essa trajetória ganha forma dentro da Fenagro, com um espaço físico dedicado a atividades que incentivam imaginação, expressão artística e convivência.
Programação diária: oficinas, circo, contação, dança e Papai Noel
A programação acontece diariamente, sempre a partir das 15h.
29/11 – Sábado
15h às 15h30 — Pintura artística e oficina de massinhas
16h às 17h30 — Show Recreativo com Ray Gramacho (brincadeiras e dança)
30/11 – Domingo
- 15h às 15h30 — Pintura de gravuras e oficinas de massinha
- 16h às 17h30 — Show de Circo com Tio Regis
1/12 – Segunda
- 15h às 15h30 — Oficina de garrafa sensorial, balões e pintura mágica
- 16h às 17h30 — Contação “Pililim, uma minhoca autista” com Ray Gramacho e Kaká Freitas
2/12 – Terça
- 15h às 15h30 — Boneca Tagarela e teatro de fantoche
- 16h às 17h30 — Show Recreativo com Tia Cris
3/12 – Quarta
- 15h às 15h30 — Pintura artística e brincadeiras
- 16h às 17h30 — Dance com VIC – Cia de Dança VG
4/12 – Quinta
- 15h às 15h30 — Pintura artística e oficina de balões
- 16h às 17h30 — Show Recreativo com Ray Gramacho
5/12 – Sexta
- 15h às 15h30 — Pintura, oficina de massinha e brincadeiras
- 16h às 17h30 — Show de Circo – segunda apresentação
6/12 – Sábado
- 15h às 15h30 — Brincadeiras e oficinas com Tia Cris
- 16h às 17h30 — Show com Tia Cris
7/12 – Domingo
- 15h às 15h30 — Chegada do Papai Noel e pintura artística
- 16h às 17h30 — Banda Folia com músicos fantasiados
Fenagro 2025
A Fenagro 2025 é apresentada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria da Agricultura, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), com a realização do Grupo A TARDE e produção da On Line Entretenimento.
