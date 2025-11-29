Fenagro 2025 abre as portas com mais de 3 mil animais prontos para exposição

Animais na Fenagro 2025 - Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

A capital baiana se transforma no epicentro do agronegócio com o início da Fenagro 2025 neste sábado, 29. Considerada a maior feira nacional de agropecuária do Norte e Nordeste, o evento já está em pleno funcionamento no Parque de Exposições, com uma impressionante tropa de mais de 3 mil animais entre bovinos, equinos, caprinos e ovinos, que chegaram preparados para as pistas de competição e os lucrativos leilões.

A feira consolida-se como um motor econômico e turístico, prometendo superar todos os recordes da edição anterior. A expectativa é que a Fenagro 2025 receba mais de 200 mil visitantes e movimente cerca de R$ 120 milhões em negócios, que abrangem desde a venda de insumos e máquinas até, é claro, a comercialização de animais de alta genética.

Criadores chegam otimistas com vendas e competições

A chegada dos animais foi um sucesso, segundo os expositores. João Kauê, responsável pela empresa Áries Dorper, de Araçás, na Bahia, participa pela primeira vez do evento e demonstra otimismo tanto com as competições quanto com os negócios.

“A chegada pra cá foi tranquila, a gente não teve nenhum percalço. Compramos recentemente um reboque que conseguiu trazer 25 animais," conta.

Sobre as expectativas, ele é direto: “A gente espera formar uns campeões e sair vitorioso pra casa. Se a gente conseguir vender algum animal também é bom”. Os animais da raça Dorper de sua empresa entrarão na pista de terça a sábado.

De longe, a Fazenda Serrana, do Paraná, trouxe a raça Poll Dorset para desmistificar a criação de ovinos em climas quentes, um ponto crucial para a expansão do agronegócio no Nordeste. Ricardo Vale, responsável pela fazenda, que também participa pela primeira vez da Fenagro, destaca a rusticidade da raça, detentora do selo Cordeiro Prime.

"Decidimos se aventurar que até tem um tabu de não criar o lanado na região do calor. E a gente quer provar que isso daí é uma besteira, que o lanado ele tem a condição, são animais rústicos e eles podem muito bem reproduzir, dar resultado em qualquer estação, seja ela frio, calor," afirma.

Ricardo também aponta o alto valor agregado dos animais: “Hoje a gente está trazendo os animais que a venda é por volta de R$ 7 mil, os reprodutores, e R$ 7 mil as fêmeas. As fêmeas estão prenhas e estamos buscando novos clientes”.

Para ele, o diferencial da raça está na precocidade no Cordeiro, essencial para o cruzamento industrial. A busca é por clientes que se adaptem à região e que, acima de tudo, “tenham resultado”.

Genética de ponta e Inovação para o Agronegócio 4.0

Com 600 expositores de 12 estados, a Fenagro deste ano reforça seu caráter nacional, sendo um verdadeiro "campo na cidade". Entre os animais em destaque, estão bovinos de raças renomadas como Nelore Padrão, Nelore Pintado, Gir Leiteiro e Girolando, que representam o que há de melhor na genética nacional e no potencial produtivo do rebanho brasileiro.

A inovação é outra palavra-chave. A Fenagro 2025 está com foco ampliado em tecnologias voltadas ao Agronegócio 4.0, com pavilhões dedicados à agricultura de precisão, inteligência artificial aplicada ao campo e até mesmo ordenha robotizada.

Fenagro 2025

