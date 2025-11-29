Pista com drift e manobras radicais chamam atenção na abertura da Fenagro 2025

Abertura foi marcada por um espetáculo de drift e manobras sincronizadas no Parque de Exposições - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A Fenagro 2025 não é só agronegócio: neste sábado, 29, a feira trocou o cheiro do feno pelo forte odor de pneu queimado com a abertura eletrizante do “Super Carros Salvador”.

O evento, o maior do segmento automotivo na capital, trouxe uma dose maciça de adrenalina e potência, misturando a tradição rural com a vanguarda das manobras radicais.

A abertura foi marcada por um espetáculo de drift e manobras sincronizadas no Parque de Exposições. Pilotos profissionais mostraram um show de precisão e ousadia, fundindo o esporte a motor com a arte da direção.

Matheus Lopes Barreto, piloto da Panhada Sport e Princesa das Baterias, e um dos nomes do drift baiano, descreveu a performance como uma fusão de habilidades no asfalto.

“Hoje aqui no Parque de Exposições a gente teve um pouco da demonstração do que a gente consegue fazer, a gente misturou manobra com drift nos carros andando juntos”, explicou Matheus.

O público vibrou com a coreografia dos carros, que conseguiram realizar manobras de tirar o fôlego, como giros de 360 graus e o “chase”, que é a perseguição de carros “colados uma na porta do outro”.

“Foi um evento muito ‘massa’, muito borrachão, muita fumaça, muita tirada de fino dos meios fios, o esporte consiste justamente em desafiar você no próprio carro e poder acompanhar o carro da frente no caso do drift”, completou Barreto, ressaltando a precisão necessária no esporte.

Motos desafiam a gravidade e a lógica

O show de quatro rodas foi seguindo pelo Serrinha Moto Show, que protagonizou manobras que desafiaram a lógica e a gravidade. O show contou com a presença de motos Honda consagradas, como a CRF 230, CBX 250, CB300 e a potente CBR 600RR.

Em uma das performances mais impressionantes, um dos pilotos retirou a roda dianteira e pilotou a moto somente com a roda traseira, fazendo giros radicais. As manobras incluíram o piloto de pé e, inacreditavelmente, sentado no guidão da moto, enquanto ela rodava empinada pela pista.

O repertório completo das manobras foi um espetáculo de precisão, incluindo desde o Super Man (simulando o voo), Cachorrinho e Topado, até o Surf Crucifixo, No Hands (sem as mãos) e o ousado Raspão Surf. O público vibrou com manobras mais radicais como No Front Sem Bengalas (com a frente da moto retirada), RL (Rolling Loop) e as de nomes criativos como RL VASEQUITOMIA e ARCO.

O entusiasmo do público foi a recompensa para o piloto Serrinha, responsável pela criação do grupo. “Gratificante fazer uma apresentação, principalmente pra os que nunca tinham visto. Bem emocionante,” disse Serrinha. Ele relembrou a longa trajetória do grupo, destacando: “Eu faço desde os 16 anos, a primeira [apresentação] foi em 1998 em Serrinha, voltei para Salvador em 2000 e criei esse grupo aqui”, concluiu o piloto.

Potência em exposição

Para os amantes da história automotiva, o “Super Carros Salvador” também inaugurou a Exposição de Carros Antigos: charme, motores e emoção.

Durante todo o período da Fenagro 2025, o público poderá mergulhar na nostalgia com relíquias sobre rodas, celebrando a história do automobilismo com modelos clássicos e colecionáveis que encantam todas as gerações.

Além dos carros antigos, a feira exibirá uma verdadeira galeria de supermáquinas modernas, como tratores de última geração, caminhões robustos, UTVs (Utility Task Vehicles) e carros esportivos de alta performance. O evento promete, assim, adicionar história, potência e muita emoção ao grande palco da Fenagro.

Fenagro 2025

A Fenagro 2025 é apresentada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria da Agricultura, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), com a realização do Grupo A TARDE e produção da On Line Entretenimento.