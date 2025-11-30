Estande A TARDE na Fenagro 2025: interatividade e brindes exclusivos

Um dos grandes destaques do estande é a dinâmica do Clube A TARDE - Foto: José Simões / Ag. A TARDE

Salvador se transformou novamente na capital do agronegócio com a 34ª edição da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro), que acontece no Parque de Exposições de Salvador até o dia 7 de dezembro. Em meio à grandiosidade do evento, o Grupo A TARDE se destaca com uma ativação estratégica, repleta de interatividade e benefícios exclusivos para o público.

A ativação engloba diversas frentes, focando no engajamento do público leitor, ações de educação e um receptivo especial para convidados.

Um dos grandes destaques do estande é a dinâmica do Clube A TARDE, o programa de fidelidade do grupo, que oferece aos visitantes a chance de ganhar prêmios ao realizar compras na barraca, promovendo um "giro de brindes" em uma roleta de recompensas.

Carlos Alberto, gestor do mercado leitor do A TARDE, detalha a proposta.

“O público vai participar de um giro de brindes, uma roleta ao qual ele vai ter a oportunidade de ganhar brindes. Brindes de ouro, prata, bronze, no sentido de cadastrarmos e futuramente fazermos contato com ele e oferecer uma dinâmica de benefícios. Hoje a nossa banca aqui vem nesse sentido: entender de beneficiar, proporcionar uma dinâmica diferente, trazendo questões do passado, do presente e o futuro próximo", explica.

Os brindes disponíveis, pensados para surpreender o leitor, incluem uma variedade de itens utilitários e colecionáveis.

“Os brindes, eles são classificados de xícaras, eco-bags, vamos lá, xícaras, eco-bags, almofadas, tem óculos, tem xícara também natalina. Deixa eu pescar aqui, xícara natalina, tem essas sacolas também que a pessoa pode levar para uma praia, para um shopping, óculos, óculos de verão e dentre outros".

A TARDE Educação presente

O pilar de responsabilidade social e conhecimento também está em evidência com as atividades da A TARDE Educação, onde promotores realizam ações interativas com estudantes que visitam a feira.

Para completar a experiência, a equipe de receptivo do Grupo A TARDE garante a acolhida de convidados e parceiros na Casa A TARDE, um espaço que serve de centro de operações e ponto de networking durante os nove dias de evento.

Fenagro 2025

A Fenagro 2025 é apresentada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria da Agricultura, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), com a realização do Grupo A TARDE e produção da On Line Entretenimento.