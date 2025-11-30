Fenagro 2025: governador Jerônimo Rodrigues realiza abertura do evento

O governador da Bahia fez o dircurso oficial de abertura - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues realizou a abertura oficial da Feira Nacional de Agropecuária da Bahia (Fenagro) 2025, neste domingo, 30, no Parque de Exposições, em Salvador. O chefe de estado realizou um discurso de agradecimento ao público e celebrou a 34ª edição do evento, que é realizado pelo Grupo A TARDE.

“A primeira edição da Fenagro teve a digital do Grupo A Tarde e pela segunda edição consecutiva, o Jornal A Tarde assume esse lugar, essa dianteira, sem disputar qualquer espaço com o Estado e com quem quer que seja. Cada um fazendo o seu”, iniciou.

“E eu espero junto com os secretários de estado e os prefeitos que aqui estão, poder compartilhar com o setor privado essa expectativa nossa de fazer uma edição cada vez mais inovadora”, completou.

Jerônimo Rodrigues ainda comparou as mudanças das primeiras edições da Fenagro até a atual, tais como o desenvolvimento no modo de cuidar dos animais e o uso da Inteligência Artificial (IA).

“É importante fazer uma linha do tempo para comparar as coisas que a Fenagro avançou com a tecnologia, não só na exposição, mas com o que está sendo exposto. Além da forma de criar, tratar os animais e alimentá-los. Pois o mesmo cuidado que o ser humano tem tido mais recentemente com a obesidade, os criadores também têm tido essa preocupação com os animais”, destacou.

“Então, nós estamos em uma edição da Fenagro dialogando, ou então buscando dialogar, mais aproximadamente com a inteligência artificial. Vai ser muito importante que a gente compreenda que esse parque, durante estes 8 dias, vai ser palco do que há de mais inovador”, concluiu.

Apoio do Grupo A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues ao lado do presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão também discursou durante a abertura e agradeceu o Governo do Estado da Bahia, reforçando a importância desta parceria para a realização da feira.

“A Fenagro reafirma a força produtiva da Bahia, aproximando o que produz de quem transforma. Apresentando inovações na criação do animal, maquinário e tecnologia, fortalecendo cadeias essenciais ao nosso estado e, ao mesmo tempo, transformando o Parque de Exposições em um espaço familiar, com experiências educativas, contato direto com os animais, atrações culturais e acesso democrático, com dias solidários e inéditos a 10 reais”, disse ele.

“A Fenagro traz luz para a agricultura familiar, que alimenta diariamente nosso povo. Além de dar visibilidade, apoio e respeito à sua produção, reafirma a Bahia como referência de sustentabilidade, inclusão e inovação. O governo do Estado e o setor produtivo seguem juntos para modernizar o campo, gerar emprego e renda e fortalecer a competitividade da Bahia. Que esta edição seja marcada por bons negócios, aprendizado e pontos produtivos e celebrações”, finalizou.

Fenagro 2025

A Fenagro 2025 é apresentada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria da Agricultura, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), com a realização do Grupo A TARDE e produção da On Line Entretenimento.