Rowenna Brito destaca papel da Fenagro na educação: "Laboratório vivo"

Secretária de Educação do estado da Bahia (Sec), Rowenna Brito, destacou o papel do evento como espaço pedagógico - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Mais do que uma reunião entre o campo e a cidade, a Feira Nacional de Agropecuária da Bahia (Fenagro) 2025 também é um importante encontro de autoridades. Neste domingo, 30, o governador Jerônimo Rodrigues esteve presente para celebrar a 34ª edição do evento, que é realizado pelo Grupo A TARDE, e trouxe uma grande comitiva para visitar a feira.

Presente no grupo, a secretária de Educação do estado da Bahia (Sec), Rowenna Brito, destacou o papel do evento como espaço pedagógico e de integração entre práticas agrícolas, tecnologia e sustentabilidade. Segundo a gestora da pasta, a participação dos estudantes reforça a proposta de transformar a feira em um ambiente de aprendizagem viva.

Tudo sobre Fenagro em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Os nossos estudantes estão aqui. A gente tem cursos que têm esse eixo e esse diálogo direto com a educação do campo, com a agroecologia, com o agronegócio, com a terra, de fato, o uso da terra, a agricultura. E hoje a gente tem aqui a exposição de estudantes, de produção deles nas nossas unidades escolares. Eles estão apresentando aqui para a sociedade, conhecendo novas práticas, outras experiências. Então, isso aqui é uma aula prática para os nossos estudantes, é um laboratório vivo no dia a dia, saindo da escola e estendendo a sala de aula para aqui, para a Fenagro. E trazer os estudantes para aqui, para eles, é uma boa experiência, é um encontro com outras unidades escolares, então é um bom espaço de aprendizagem. Mais um outro espaço de aprendizagem da educação da Bahia”, afirmou.

Ao ser questionada sobre a importância de ampliar espaços educativos dentro da feira e fortalecer a participação da rede estadual, a gestora ressaltou a potência da iniciativa.

“Eu estou falando para as pessoas que isso aqui é uma sala de aula ampliada, né? A gente sai da sala de aula da escola, traz o estudante para aqui, a Fenagro é como sendo uma ferramenta pedagógica, um instrumento pedagógico. Os estudantes vêm para aqui para mostrar as práticas deles, que a gente tem em estandes com a presença de estudantes, de tudo que eles apresentam e que eles produzem na escola, no dia a dia da aprendizagem, no processo de aprendizagem".

A gestora também destacou outras atividades ligadas ao conhecimento e à comunicação presentes na feira.

“As oficinas também aqui, o Jornal A TARDE, o A TARDE Educação, falam aqui sobre a sustentabilidade, sobre a função da comunicação como instrumento de transformação para os nossos estudantes. Então, acho que a gente precisa fortalecer ainda mais espaços como esse, a Fenagro, como esse espaço mesmo de troca de experiência, de diálogo, de comunicação dos diversos setores".

| Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Para ela, o evento também aproxima os jovens da realidade do campo e do agronegócio de forma crítica e consciente.

“A gente está falando aqui da força que tem o agro para a sociedade brasileira, para a sociedade baiana, e o estudante reconhecendo e conhecendo também esse olhar e colocando um outro olhar para o agro: um olhar crítico, mas um olhar cuidadoso, fazendo a leitura correta da informação para aprendizagem, mas também para o desenvolvimento da economia da Bahia. A gente sabe da importância".

A gestora concluiu destacando que a feira também representa um primeiro contato com práticas e animais do campo para muitos jovens da capital.

“Esse espaço aqui funciona como um espaço de aprendizagem. Muitos estudantes, inclusive de Salvador, não conhecem animais que têm aqui, nunca viram presencialmente. Então, aqui é um espaço para isso também, para essa nova experiência, o conhecimento. Eu entendo a Fenagro como uma grande potência de aprendizagem, ferramenta de conhecimento para os nossos estudantes, e o A TARDE sendo esse instrumento para ajudar a gente ainda mais a potencializar o processo de aprendizagem que o Estado da Bahia e a revolução que a gente está fazendo na educação".

Fenagro 2025

A Fenagro 2025 é apresentada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria da Agricultura, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), com a realização do Grupo A TARDE e produção da On Line Entretenimento.