Bahiagás celebra retorno da Fenagro e prevê novos projetos na Bahia

Luiz Gavazza, presidente da Bahiagas - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A 34ª edição da maior feira de agropecuária do Norte e Nordeste chegou ao segundo dia, trazendo vigor ao setor agropecuário baiano e as figuras que movimentam a economia baiana. Após quatro anos sem realizar a Fenagro, o Parque de Exposições voltou a ser o palco para mostrar o potencial do Estado em negócios e revitalização do setor.

Essa pluralidade da Bahia é celebrada por agentes políticos e figuras do agronegócio por sua capacidade de gerar economia e empregos para o Estado. O presidente da Bahiagás, Luiz Gavazza, ressaltou a variedade de culturas na Bahia, e o quão a feira é importante para mostrar essa pujança.

“Desde o ano passado, a Fenagro vem marcando seu espaço. Junto com o A TARDE, o evento foi repaginado, revitalizado. Nós temos um território maior do que o território da França, muito diverso, com muitos biomas diferentes e com muitos nichos de negócios variados. Então esse estado, que é diverso, é plural e que tem muitas características e atributos positivos, tem um olhar especial do governador Jerônimo. Valorizar a agricultura, valorizá-la num espaço como esse da Fenagro é estar não só gerando empregos, mas estar mantendo a expectativa do homem, da mulher, do campo de ficar no seu local de vida, de nascimento às vezes, o que não era possível quando você não tinha incentivo às culturas regionais”, disse o presidente.

Novos avanços na Bahia

Na oportunidade, Gavazza ainda descreve as movimentações da empresa pela Bahia em um plano pujante de ampliação pelo interior do estado.

“A gente ainda tem a maioria da população consumindo GLP. Nós trabalhamos com o gás natural, que dos combustíveis fósseis, é o menos poluente e a forma melhor de mais segura de levá-lo a toda a sociedade canalizada. A gente precisa da população com o energético que ela utiliza, barateado, e esse esforço a gente faz com o gás natural de forma quase que permanente. Estamos com um plano arrojado de interiorização e atendendo já nos próximos anos a mineração, que é um dos grandes nichos de negócio, além de estarmos pensando isso das mais diversas formas, inclusive renovando o gás natural com a produção do biometano”, continuou Luiz Gavazza.

“Fenagro é uma feira que propicia isso, a interação de todos os baianos e de todos os segmentos da economia baiana para termos mais diversidade nesse progresso que a gente busca alcançar sob a liderança do governador”, finalizou ele.

Fenagro 2025

