FENAGRO
FENAGRO

Alberto Braga diz que Fenagro eleva patamar do agro no Brasil

Secretário municipal de Inovação e Tecnologia marcou presença na 34ª edição do evento que acontece no Parque de Exposições

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

05/12/2025 - 9:18 h | Atualizada em 05/12/2025 - 9:33
Secretário Alberto Braga, de Inovação e Tecnologia
Secretário Alberto Braga, de Inovação e Tecnologia

O secretário municipal de Inovação e Tecnologia, Alberto Braga, disse que a 34ª edição da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro), eleva o patamar do agronegócio em todo o Brasil.

O titular da pasta marcou presença na Casa A TARDE, dentro do Parque de Exposições, onde foi recebido pelo diretor de Relações Institucionais do Grupo, Luciano Neves; pelo diretor da Rádio A Tarde FM, Eduardo Dute; pela diretora do núcleo digital do Grupo, Caroline Góis; e pela diretora do núcleo impresso, Mariana Carneiro.

Conforme Alberto Braga, o evento tradicional representa todo o Brasil a quem ele se referiu como o país do agronegócio. "É uma oportunidade de ver essa economia tão pujante e tão importante para o estado da Bahia", afirmou.

