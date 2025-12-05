FENAGRO
Alberto Braga diz que Fenagro eleva patamar do agro no Brasil
Secretário municipal de Inovação e Tecnologia marcou presença na 34ª edição do evento que acontece no Parque de Exposições
Por Yuri Abreu
O secretário municipal de Inovação e Tecnologia, Alberto Braga, disse que a 34ª edição da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro), eleva o patamar do agronegócio em todo o Brasil.
O titular da pasta marcou presença na Casa A TARDE, dentro do Parque de Exposições, onde foi recebido pelo diretor de Relações Institucionais do Grupo, Luciano Neves; pelo diretor da Rádio A Tarde FM, Eduardo Dute; pela diretora do núcleo digital do Grupo, Caroline Góis; e pela diretora do núcleo impresso, Mariana Carneiro.
Conforme Alberto Braga, o evento tradicional representa todo o Brasil a quem ele se referiu como o país do agronegócio. "É uma oportunidade de ver essa economia tão pujante e tão importante para o estado da Bahia", afirmou.
